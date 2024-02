Las redes calientan la inesperada cita entre García Ferreras y Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, si todo va cómo está previsto, pisará el lunes el plató de Al Rojo Vivo y parece que la entrevista no ha sentado nada bien en X (Twitter), con opiniones variadas.

Un escueto comunicado de Atresmedia lo confirmaba. El presidente del Gobierno vuelve a pisar los platós de la casa.

La nota dice literalmente que “Al Rojo Vivo mantiene su apuesta por la actualidad y la información con una entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en directo desde el plató del programa el próximo lunes 5 de febrero”.

Desde el departamento de Comunicación de la cadena de San Sebastián de los Reyes añaden que“Antonio García Ferreras, director y presentador de Al Rojo Vivo, conducirá esta entrevista con el jefe del Ejecutivo, que tendrá lugar a partir de las 12:30 horas”.

Y nos ofrecen un pequeño adelanto de por dónde van a ir las preguntas de un Ferreras que, sin duda, se anota un gol informativo: “La ley de amnistía, las relaciones con el independentismo catalán y qué puede suceder con la legislatura serán algunas de las cuestiones que se tratarán en la entrevista con Sánchez”.

Pero las redes sociales no están muy conformes con la entrevista y no consideran que laSexta se apunte un tanto con una entrevista televisiva que querrían todas las cadenas, sobre todo después de que Junts haya humillado al Gobierno y al PSOE con su ‘no’ a la Ley de Amnistía.

🔴 El próximo lunes, 5 de febrero, Antonio García Ferreras entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el plató de Al Rojo Vivo.https://t.co/jcpKd7HawI — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) February 2, 2024

Como decimos, la mayoría de los usuarios de X (antes Twitter) no quieren ni ver al presidente del Gobierno en televisión y así lo han expresado en la cuenta oficial de Al Rojo Vivo.

Rechazo a Pedro Sánchez

Nos quedamos en ESdiario, para calentar la cita televisiva, con algunas de las opiniones de los tuiteros.

Uno no duda en cuestionar la autoridad de Sánchez: “El Presidente es Carles Puigdemont. Ese señor que va a ir el Lunes no pinta nada, no puede aprobar ni un simple Decreto”.

Muchas de las opiniones no se fían mucho del entrevistador y consideran que la entrevista será, literalmente, un masaje, y anuncian que no la verán o sugieren a otro entrevistador… “Debería hacerle la entrevista Carlos Alsina que es el único que puede hacerle una entrevista sin miedo y con preguntas que le obligan a explicar las cosas de verdad y no ir a dar un mitin, que para eso no está el periodismo”.

Y múltiples son las críticas a Pedro Sánchez por su falta de credibilidad y sus reiteradas mentiras.

Algunas de las críticas a Pedro Sánchez en el perfil de X de Al Rojo Vivo.

Incluso, para finalizar la ronda de opiniones en X de Al Rojo Vivo, hay quien lo mezcla también con las pasiones del fútbol y los favores arbitrales al FC Barcelona durante dos décadas: “Que Ferreras le vas preguntar por el caso Negreira? Te lo mandara tú amo?”.

Nosotros les recomendamos que vean la entrevista. La cita, en laSexta, este lunes 5 de febrero y a partir de las 12 y media del mediodía.