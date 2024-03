Donde las dan las toman: Amazon se traga sus palabras sobre Atresmedia

La plataforma de contenido, allá por diciembre, puso un cartel gigante en el centro de Madrid replicando un mensaje del grupo de comunicación y del que ahora, seguro que se arrepiente.

Como dirían en Juego de Tronos: "el Norte recuerda". Aunque, en este caso, más que el norte, diríamos las redes sociales y, el damnificado sería Amazon. Allá por noviembre de 2022, Atresmedia sorprendió a todos desplegando una gran lona en el centro de Madrid, en la Plaza Pedro Zerolo. En ella, lanzaba un dardo a todas las plataformas de contenido streaming por utilizar publicidad en sus servicios. "Bienvenidos a la tele", decía esa gran pancarta como único mensaje. Y la respuesta de Amazon Prime Video, no tardó mucho en llegar. Pues un par de semanas después, llegó el contraataque de la plataforma.

"Hola, tele. No, no tenemos publicidad. Y por 4,99€ al mes tienes una gran selección de cine y series, envíos rápidos e ilimitados de Amazon y Amazon Music. ¡Nos vemos en Prime Video!". Y, si con eso no bastaba, a través de sus redes sociales siguió "haciendo daño" con mensajes del tipo: "A ver, Atresmedia, que veo que aún quedan dudas", acompañado de una imagen del cartel gigante en el que simulaban tapar la lona anterior. Una campaña que, por arte de magia (o de karma) se ha vuelto en su contra más de un año después.

Amazon Prime incluye publicidad en su contenido

Amazon Prime ha anunciado que "a partir del 9 de abril, las series y películas de Prime Video incluirán publicidad limitada" en España. "Nuestro objetivo es tener muchos menos anuncios que la televisión lineal y que otros servicios de streaming", señalaba. A diferencia de Netflix, que está ofreciendo el plan con anuncios a un precio más económico que su plan más barato hasta el momento, Prime Video incluirá directamente los anuncios en el plan actual de suscripción que ya tienen contratado sus usuarios. Además, también ofrecen la opción para quienes no quieran ver anuncios en su suscripción, que es la de pagar una cuota extra de 1,99 € al mes.

Antonia Scott. Jon Gutiérrez. Y tú. #ReinaRoja ya disponible en Prime Video. pic.twitter.com/nrYDJAdU5A — Prime Video España (@PrimeVideoES) February 29, 2024

Con este incremento, la tarifa mensual premium sin publicidad de Amazon en España quedaría en 6,98 € al mes. Esto se puede contratar desde ya, como una especie de "preventa", pero el ese pago extra no comenzará a cobrarse hasta el 9 de abril. Así, los clientes de Amazon Prime, tendrán que afrontar un ‘doble’ pago por ver sus contenidos: el de la cuota más la publicidad. Algo que no sucede en las televisiones generalistas, donde el único pago por ver sus programas y series son los anuncios publicitarios. Un zasca que ha dado Atresmedia sin ni siquiera proponérselo.