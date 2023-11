Emma García pierde los nervios por culpa de Cayetano Martínez de Irujo

La periodista vasca perdía los nervios en directo ante un descontrolado enfrentamiento de los tertulianos de "Fiesta", provocado por las reacciones de Cayetano Martínez de Irujo.

Más de 20 años han pasado desde que Emma García aterrizara en los platós de Mediaset y el recorrido por la casa de Fuencarral le han permitido convertirse en una de las presentadoras más conocidas y queridas de la pequeña pantalla.

Muchas tardes frente a las cámaras y numerosos los colaboradores con los que ha compartido escena, han llevado a la periodista ha vivir situaciones un poco tensas e incluso tristes. De hecho, según confesó, hubo un día que fue el peor que ha vivido en todos sus años de carrera en Telecinco.

La peor tarde de su vida

La presentadora explicaba hace unos meses que la tarde más "difícil, triste y dura" tuvo lugar en 2004. Aquel día, la comunicadora se encontraba en maquillaje preparándose para salir en antena, pero le pidieron que fuera rápidamente por una noticia de última hora.

La información que rompió en dos a la presentadora fue la del fallecimiento de Carmen Ordoñez. "Justo dos días antes me había dicho: "Emma, tenemos que hablar, tenemos una conversación pendiente·", declaraba la vasca. "Esa frase que siempre decía Carmen, que no quería llegar a los 50 años" declaraba apesadumbrada.

Emma García revela en directo el programa de Telecinco que no volvería presentar pic.twitter.com/RbNCPel0UH — Tio pipas58 (@TioPipas58) November 18, 2023

Pero lejos de vivir algo semejante, ayer se enfrentaba, a priori, a un sábado más, para conducir un directo de 5 horas al que ya está habituada cada fin de semana, donde todos los tertulianos quieren expresar sus opiniones a la vez.

El motivo de la discordia llegaba cuando el programa hacía un repaso sobre la vida de Genoveva Casanova, destacando uno de sus puntos álgidos de popularidad durante su relación con Cayetano Martínez de Irujo y su posterior divorcio.

El caos estallaba al sonar el nombre del hijo de la Duquesa de Alba. Era entonces cuando varios tertulianos querían hacer públicas a la vez sus malas experiencias con él. "Estas situaciones desagradables las hemos vivido todos los reporteros que hemos estado en la calle. Él no entiende que se le pregunte por temas de actualidad que tienen que ver con su familia. Las mayores discusiones que he tenido en la calle han sido con este señor, siempre preguntándole con educación y respeto", revelaba Kity Gordillo.

"Nunca voy a apoyar la violencia, pero a este programa, y a mí en particular, nos regaló sus primeras declaraciones. Si le preguntas una y otra vez...", respondía Aurelio Manzano. En ese momento, el resto de tertulianos saltaban contra su compañero.



La desatada riña entre los asistentes agotaba la paciencia de Emma García, que se levantaba del sofá para que sus colaboradores le hicieran caso, al grito de: "¡Que os calléis, por favor! No me extraña que contesten de una manera... No vamos a justificar nada, pero ya que estáis pidiendo respeto vosotros, yo os lo pido por los espectadores. Habéis quedado fatal en esta historia. ¡Me he cabreado!".