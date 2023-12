Sergio Ramos prepara su jubilación con una inesperada vertiente profesional

No es el primero ni, seguramente, el último jugador que busca su oportunidad laboral en otros derroteros, pero, sin duda, la elección del sevillano ha sido una sorpresa mayúscula.

El jugador del Sevilla, al que de nuevo le persiguen los rumores sobre su vida personal, es noticia de primera línea en las últimas semanas, aunque ninguna está relacionada con su desempeño en el campo de juego.

Su relación de más de una década con la modelo y colaboradora de El Hormiguero, Pilar Rubio, se ha visto envuelta en insistentes rumores en torno a posibles rupturas. En 2018 decidieron dar un paso más en su relación al pasar por el altar para apaciguar las especulaciones que siempre acechan su vida personal, pero, desde su llegada a Sevilla, todo volvía a estallar.

Pese a lo que dice la pareja públicamente, son muchos los que aseguran que el matrimonio entre Ramos y Rubio ha llegado a su fin y que la modelo tiene serios problemas con la familia del jugador, lo que incomoda su vida en la capital hispalense.

La música como respuesta

Aunque en un principio, la respuesta a los rumores fue un silencio abrumador por parte de ambos, el sevillano ha decidido hacer oídos sordos y encontrar su vía de escape en plasmar sus sentimientos en una canción. Ramos sorprendía a todos recientemente al hacer realidad su sueño de poner su voz a la canción de un grupo musical flamenco, con el tema No me contradigas, que ha protagonizado junto a Los Yakis.

Primero fue Julio Iglesias, luego Alvaro Benito, después vino Jesé Rodriguez y ahora Sergio Ramos.

El Real Madrid ha hecho más por la industria musical que por la deportiva. pic.twitter.com/Fo6ECdcqGI — Fredy Martínez (@fredymartinez) December 23, 2023

El empresario prueba así las mieles de la música, siguiendo el testigo de Jesé Rodríguez, Kevin Prince-Boateng o Memphis Depay que ya lo habían hecho destacando en otros estilos, en una moda a la que ha sido el último en sumarse.

"Se te va la vida y tú no te das cuenta y poquito a poco te vas muriendo de pena. Tú no me lo contradigas, no me lo puedes negar, lo primero es la familia, la salud y la libertad", es parte de la letra de la canción donde Ramos se lanza como vocalista, donde parece haber encontrado su sitio.

El jugador del Sevilla FC estrenaba este viernes su colaboración junto a la banda, que daban a conocer el single en sus redes sociales con un bonito mensaje: "Nuestro regalo de Navidad para estas fiestas junto a @SergioRamos. Les deseamos días llenos de alegría junto a sus seres queridos y todo lo mejor para el próximo año. ¡Mucha salud, amor y unión! 🎁🎶💫🎄 ¡FELICES FIESTAS!", han escrito junto al sevillano.