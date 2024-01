La reveladora confesión de Paolo Vasile en su inesperada reaparición televisiva

El exconsejero delegado de Mediaset España ha concedido este viernes una entrevista en ‘Mañaneros’ donde ha hablado, sin tapujos, de la desaparecida María Teresa Campos.

El que fuera consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, ha reaparecido en televisión tras un año apartado de los medios. El motivo no ha sido otro que el especial que TVE española celebraba la pasada noche para rendir homenaje a la desaparecida María Teresa Campos, donde Vasile ha querido participar.

Y es que han sido muchos lo intentos y especulaciones los que han precedido a un especial que, por fin, ha salido a la luz para rendir homenaje a la memoria de la periodista de Qué tiempo tan feliz, para repasar los momentos más destacados de su carrera profesional.

Confesiones reveladoras

Y ha sido en el programa de Jaime Cantizano, Mañaneros, donde el italiano ha vuelto a dar la cara, concediendo una entrevista por teléfono para dedicar unas palabras a la difunta comunicadora, en una confesión que no ha dejado indiferente. "Teresa era especialmente agradable. Tenía mucho carácter y unos prontos impresionantes que terminaban rápidamente en un abrazo, una sonrisa e incluso una carcajada", ha comentado ante la presencia de Terelu Campos, que le escuchaba desde plató.

Paolo Vasile, hoy en @MananerosTVE: "El 1 de enero de 2023 pedí a mis amigos que no me dijeran nada de nada de la televisión. (...) Parte de mi corazón es español, pero no quiero saber nada de la televisión".#HomenajeCamposRTVE pic.twitter.com/190LHGeshQ — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) January 5, 2024

"Lo que me ha hecho amar tanto a la Campos es que ella era una grandísima profesional, una comunicadora y una madre total, a todas horas. Esto es algo muy positivo, porque a veces el éxito, el trabajo y la adrenalina te hacen olvidar las cosas que son realmente importantes", ha explicado Vasile, que destacaba de Teresa “aportó la curiosidad y la variedad de la información a la televisión. Su gran aportación fue contar la vida, estar al lado de la gente contando lo que sucede, que era mi objetivo de televisión", añadía.

EL MEJOR CEO QUE HA TENIDO LA TELEVISIÓN ESPAÑOLA HA HABLADO. pic.twitter.com/nmJTebYlKc — Don Paolo Vasile Fans (@PaoloVasileFans) January 5, 2024

El italiano no ha dudado en contar también su lado oscuro con la difunta comunicadora, con quien tuvo un sonado conflicto en el que María Teresa Campos le dedicó una serie de descalificativos en directo cuando fichó por Antena 3: "Cállate ya. A ti no te quieren ni aquí. Cállate que has perdido siete puntos (...) Gilipollas". Un momento del que Vasile se ha defendido aclarando: "Yo no pude renovarle el contrato por un tema económico, porque lo que me pedía su presentante estaba fuera de nuestra homogeneidad. Cuando se tiene una empresa de este tipo hay que mantener un equilibro. Ella no lo entendió".

Sobre el “calificativo” que le dedicó Teresa, Paolo ha concluido: “Probablemente lo soy, pero, en ese caso, yo simplemente hice lo que tenía que hacer como gestor”.