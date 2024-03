El cerrojazo definitivo de Laura Escanes a su ex pareja, Álvaro de Luna

El cantante, que ha reconocido que sus últimas canciones están inspiradas en quien fuera su amor, se ha llevado un buen revés con las últimas declaraciones de la influencer.

La ex mujer de Risto Mejide, influencer y presentadora Laura Escanes ha sido una de los millones de personas que se han manifestado públicamente al disfrutar del nuevo álbum de Shakira, Las mujeres ya no lloran, pero ella ha aprovechado sus redes sociales para reinterpretar los mensajes de la cantante colombiana en su propia piel.

Mensaje directo

“Solo quiero abrazar fuerte a Shaki después de escuchar su disco y darle una palmadita en la espalda a todos los que intentan imitarla para quedar bien, cuando en realidad son todo lo contrario”, expresaba Escanes en Instagram.

Un mensaje que hace referencia a la canción que su ex novio le dedicó tras su ruptura, Suerte, presentada el pasado mes de enero, y con el que la modelo daba rienda suelta a sus emociones: "Mira, lo voy a soltar porque de tanto callar al final me quemo por dentro, pero esto de que tenga que estar calladita mientras otros hacen canciones... lol", explicaba en su publicación.

Laura Escanes da un golpe sobre la mesa y se muestra tajante con Álvaro de Luna: "No eres la Shakira"😲 https://t.co/WtTwzEJslx — CADENA 100 (@CADENA100) March 22, 2024

Y es que Álvaro de Luna dedicaba toda la canción a demostrar que la responsabilidad de la ruptura recaía en su ex novia, dejando entrever que solo quería mantener la relación de cara a la galería —"descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía", insinuando que lo había utilizado:"te di mi corazón y lo pusiste en venta".

Insinuaciones que van más allá cuando, en un momento concreto del texto, insinuaba una posible infidelidad por parte de ella: "tú mientras tanto buscando otros besos, no quiero ser yo quien te abrace este invierno", además de tacharla de mentirosa y de estar buscando una reconciliación: "Tú quieres volver, pero eso no me renta", reza la letra.

Madre, lo de Laura Escanes y Álvaro de Luna es chicha https://t.co/NH8kk8cbqT — Patt 🇵🇸 (@pattWTF) March 22, 2024

Unas acusaciones con las que Escanes ha estallado y ha visto la ocasión de poner punto y final, reaccionando con un contundente mensaje hacia su ex, con el que, al parecer, no tendría ningún tipo de relación en la actualidad: "Amor, tú no eres la Shakira de la historia, basta", sentencia, cansada de sus indirectas musicales.