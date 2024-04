La hipótesis de Pilar Eyre sobre el hijo de Carmen Borrego es más demoledora aún

Que José María Almoguera se ha cubierto de gloria logrando que hasta los más críticos con su madre se pongan del lado de la colaboradora no es nuevo, pero la traición filial puede ser peor.

Todo el mundo estaba pendiente este jueves de la llegada al plató de Telecinco de Carmen Borrego tras su baja médica en Supervivientes. Y no tanto por su trayectoria (breve y polémica) en el reality de aventuras como por lo que pasó en España en su ausencia: la puñalada por la espalda de su propio hijo en forma de exclusiva a toda portada culpándola de la ruptura de su matrimonio con Paola Olmedo, entre otras muchas lindezas.

el espíritu de sálvame ha aparecido de repente con Terelu, Carmen Borrego y Jorge Javier: pic.twitter.com/dnCF9uX8sq — telemagazine (@telemgzn) April 4, 2024

La hija menor de María Teresa Campos se encontró de sopetón con el jarro de agua fría que, en un giro muy Sálvame, Telecinco decidió que se lo echara encima su hermana Terelu Campos, por aquello de suavizar el golpe quizá.

Que la gran mayoría del respetable estaba pendiente del penúltimo culebrón familiar del Clan no es una forma de hablar, porque la gala de Supervivientes hizo su mejor registro desde que comenzó su edición solo por detrás de la inicial, la de los saltos en helicóptero.

No solo los espectadores anónimos estaban con las palomitas a ver cómo reaccionaba Borrego cuando le contaran la traición de su hijo, también los expertos en corazón tenían todos los sentidos puestos en la pequeña pantalla.

Pilar Eyre, por ejemplo, no perdió ripio y hasta expuso su propia teoría al respecto. A la periodista le sorprendió tanto la calma que mostró Carmen que lanzó su propia hipótesis: a saber, que fuera consciente de que su hijo podría hacer algún día una entrevista tan demoledora: "Yo creo que Carmen lo sabía, de ahí la serenidad con la que ha recibido la noticia". Una seguidora ha respondido: "Yo creo que era consciente de que podía pasar. Creo que los problemas con su hijo vienen de lejos y que sabe muy bien de lo que es capaz"; ante lo que la periodista reiteró: "Claro, debe ser así, pero nosotros no lo sabíamos y por eso nos ha sorprendido tanto y al parecer a ella no".

"La veo abatida y desalentada más que enfadada o incrédula. También podría ser que este hijo se la haya hecho de todos los colores sin nosotros saberlo, claro", añadía la escritora, que ha visto a Carmen Borrego "demasiado fría", pues esperaba "más drama" y no que dijera frases como "voy a dormir muy tranquila" tras conocer "las burradas" que ha dicho su hijo públicamente.

Yo creo que Carmen lo sabía, de ahí la serenidad con la que ha recibido la noticia #SVGala5 — Pilar Eyre (@pilareyre) April 4, 2024

Angela Portero coincidió con Eyre en que Borrego sospechaba algo y así lo manifestó en sus redes sociales: "Yo creo que lo sabe por sus palabras sobre que su hijo se ha mantenido siempre al margen. Ha dicho 'Sí, en principio sí'".

La periodista de El País Luz Sánchez Mellado también quiso hacer su aportación sobre el tema de corazón de la semana y viendo la Gala aseguró que "Estoy viendo 'Supervivientes'. Carmen Borrego, serena, le ha plantado cara a su hijo, que, en su ausencia, la ha acusado de mala madre en una exclusiva y, sin saber nada más, mirándola a la cara, me la creo. Los hijos no tienen derecho a culpar a sus madres de todos sus males".

Estoy viendo 'Supervivientes'. Carmen Borrego, serena, le ha plantado cara a su hijo, que, en su ausencia, la ha acusado de mala madre en una exclusiva y, sin saber nada más, mirándola a la cara, me la creo. Los hijos no tienen derecho a culpar a sus madres de todos sus males. — Luz Sánchez-Mellado 🇪🇦🏳️‍🌈 (@luzsmellado) April 4, 2024

Claro que mucho más gráfico fue el presentador del programa Jorge Javier Vázquez quien este viernes de resaca y tras haber presentado la Gala de la polémica concluyó en un descriptivo vídeo lo que él haría con José María Almoguera si fuera hijo suyo: ponerlo en un mercado de abastos.

