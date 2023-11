Susanna Griso pone contra las cuerdas a Carmen Lomana en 'Espejo Público'

La presentadora de "Espejo Público" fuerza la reconciliación de la empresaria con Pilar Vidal, en un intento de que ambas firmen la paz tras su sonado desencuentro en plató.

Que la relación existente entre Carmen Lomana y Pilar Vidal está sembrada de tensión es un hecho, pero quedó aún más patente hace unos días, cuando la periodista dejó clara su intención al señalar que no tenía ningún interés en mantener una amistad con la empresaria.

Todo empezó cuando Vidal acusaba a Lomana, durante su intervención en Espejo Público, de haberla llamado "gorda" durante la reunión de contenidos del programa. En ese momento, y según palabras de la periodista, la empresaria explicaba que tener unos kilos de más "no es sano" y pidió disculpas a su compañera por si se daba por aludida. Este comentario no sentó nada bien a Vidal que, momentos después, rompía a llorar.

Diferencias irreconciliables

El tema no quedó ahí. Pasados unos días, la reportera contactó de nuevo con el matinal para apuntar que había recibido varias llamadas y mensajes de apoyo por los comentarios recibidos con respecto a su aspecto físico. En ese momento, Susanna Griso intentaba zanjar el tema, pero Pilar Vidal reconocía que necesitaba un tiempo para procesar lo que había sucedido.

Pilar Vidal cuenta el viaje que desató su enfrentamiento con Carmen Lomana ⤵️



🗣️ "Si no vas de Chanel o de Dior piensa que no eres nadie"



Vía @EspejoPublico https://t.co/kdjhKaVOc8 — Antena 3 Noticias (@A3Noticias) November 6, 2023

Hace unas horas, el escándalo que señala a Genoveva Casanova las volvía a unir. Ambas colaboradoras han vuelto a coincidir en el plató de Espejo Público y, antes de ocupar su puesto en el sillón de Más espejo, Gema López hablaba con ellas para saber cómo estaban los ánimos y retransmitir en directo el morboso reencuentro. "¿Todo bien, sin ningún problema?", preguntaba la copresentadora a sus compañeras, a lo que ambas han respondido que, por su parte, "ninguno".

La escena continuaba con una broma de Susanna Griso: "No sé si exorcismo o no, pero hemos conseguido algo casi imposible: sentar a las dos en el mismo sofá", anunciaba la presentadora del programa matinal, mientras conectaba con las protagonistas, entre bastidores. “Genoveva ha obrado el milagro”, respondía la ex colaboradora de Sálvame en referencia a las recientes noticias sobre la mexicana y Guillermo de Dinamarca.

"De repente os he visto hablar, tener algo en común…", ha añadido la presentadora. "Es el tema del momento y hemos estado intercambiando opiniones", ha explicado Vidal, al tiempo que iniciaban el paseillo hasta el "saloncito" que las acogía en plató. Allí, bajo el plano enfrentado de ambas colaboradoras y el rótulo que describía su reencuentro, no se ha hecho mayor alusión al conflicto.



La actualidad mandaba y había que profundizar en la noticia del momento, sobre la que las tertulianas han estado intercambiando puntos de vista de forma sosegada.