Sastre y Maldonado sobre los Reyes Felipe y Letizia en la SER: "Cállate payaso"

El locutor de la emisora de Prisa y el humorista han encontrado su propio reducto comunicativo para decir y contar todas esas cosas que normalmente no se pueden revelar en antena...

Mucho se está hablando de Jaime Peñafiel, de su deriva en torno a su "ojeriza" histórica contra la Reina Letizia, que en los últimos tiempos habría alcanzado su punto culmen y que hasta le ha provocado su despido fulminante de El Mundo tras décadas como columnista.

Son muchos los que han criticado a Peñafiel y no menos los que han achacado a su edad su agresivo perfil de los últimos meses y entre ellos los responsables del podcast de la SER Sastre y Maldonado que en su última entrega se centraron el veterano periodista especializado en Casa Real como "otro que está teniendo una vejez regulera".

Peñafiel es otro que está teniendo una vejez regulera.



PD: El letizismo es una decisión política 🩶https://t.co/NNi40fRXwH pic.twitter.com/Ya4kCUZJra — Sastre y Maldonado (@sastremaldonado) January 25, 2024

En el podcast de marras, el locutor de la emisora de Prisa José Luis Sastre y el humorista Miguel Maldonado suelen analizar la actualidad desde un punto de vista irreverente en el que suele caber todo lo que no se puede decir o contar en antena por ser políticamente incorrecto, y claro, lo de la Reina Letizia y Peñafiel no podía faltar.

La parodia de Miguel Maldonado a Jaime Peñafiel y la "fuerza" de la Reina Letizia

Entre bromas y veras, simulan una entrevista de Sastre a un parodiado Peñafiel por parte del cómico que finalmente acaba sentenciando: "No le cae bien Letizia, por lo que sea... Con lo fuerte que está... Te mete un meneo y te avía la Reina, eh?".

"Bueno, es que es la Reina de España", le contesta su interlocutor y Maldonado se viene arriba: "La verdad es que eso estaría guapo, que los reyes fueran siempre campeones de crossfit. Tienen que ser todo gente que digas, tío, me mete un martillazo y me revienta la Reina. Tu imagínate a Letizia con un mazo de esos de me cago en... Comiendo pollos así del muslo... ¡Que me traigan a otro! y Felipe detrás, el pobre, Letizia por favor... y ella ¡cállate payaso!".