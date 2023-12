Lydia Lozano se mete en un jardín con Lara Dibildos que explota Jaime Cantizano

Cuando después de tantos años en Sálvame y Telecinco se anunció su fichaje por La 1 de TVE pocos podían adivinar lo que iba a suceder con un cambio tan drástico de ambiente...

Es una de las veteranas con más tablas en el mundo de la prensa rosa patria pero después de tantos años en Sálvame puede que algunos espectadores tuvieran dudas sobre si Lydia Lozano se adaptaría a La 1 de TVE procedente de Telecinco.

Pero la periodista rosa no solo se ha hecho rápidamente al Mañaneros de Jaime Cantizano sino que día sí, día también, le está dando vidilla al magacín de la cadena pública copando titulares con sus salidas habituales.

Este jueves volvió a hacerlo protagonizando un embarazoso momento que dio mucho que hablar y que se transformó en una subida de las cifras de audiencia para el programa matinal de La 1, hasta el 8.2% de cuota de pantalla y los 302.000 espectadores, sus mejores registros combinados desde el 19 de diciembre.

Lydia Lozano protagoniza el momento incómodo con Lara Dibildos y Conde-Pumpido

Todo surgió cuando los colaboradores de corazón de Cantizano analizaban las mejores bodas del 2023 (un clásico de fin de año en los programas de entretenimiento) y Lydia sorprendió con un comentario a Lara Dibildos que provocó la rápida intervención del programa.

Nada hacía presagiar el incómodo momento cuando se comentaban las bodas de Isa Pantoja, Marta Pombo y Tamara Falcó e Iñigo Onieva... La conversación giró a un terreno más personal, y ahí fue cuando Lara Dibildos compartió su experiencia propia con las bodas: "Yo también tuve los hijos antes de casarme, luego me casé, luego me divorcié, yo lo he hecho todo ya", bromeó.

Fue ahí cuando Lozano sorprendió bromeando ella también con un "tú estás en el ranking de la mejor ruptura del año, perdona que te diga. Es que acertaste". Un comentario que pilló por sorpresa a Dibildos a la que le cambió la cara mientras su compañera se partía de la risa.

Fue entonces cuando el resto de compañeros se dieron cuenta de que a Lara no le había hecho ninguna gracia y María Eugenia Yagüe acudió rápidamente al rescate: "No ha tenido gracia porque a mí me gustó mucho esa pareja". La hija de Laura Valenzuela también se pronunció tras el shock y rompió una lanza a favor de su ex: "No, yo solo tengo palabras bonitas. Me ayudó en el peor momento", matizó sobre Cándido Conde-Pumpido.

La propia Lydia Lozano se dio cuenta entonces de que se había metido en un jardín delicado y alabó la entereza con la que su compañera de programa y de cadena había tratado a la prensa tras el anuncio de su ruptura con Conde-Pumpido, quien poco después se vio envuelto en un feo asunto acusado de abuso sexual por una prostituta que después ha protagonizado no pocos titulares e informaciones polémicas.