La cruda verdad del episodio del AVE entre Teresa Campos y Edmundo Arrocet

Mucho se ha hablado durante años de lo que sucedió en la estación de tren el día que se terminó la relación de la pareja para siempre. ESdiario conoce toda la verdad. Ha llegado la hora.



Fue uno de los momentos de mayor ternura de Teresa Campos. La protagonista narraba cómo había ido a la estación del AVE de Atocha en Madrid a recoger a Edmundo. Se había ido unos días antes a Málaga. Su marcha coincide con el cumpleaños de Bigote Arrocet y un enfado en la casa de la comunicadora malagueña que supone el fin de la relación. Al menos para él. María Teresa no lo entiende así hasta que no recibe el mensaje de “No me llames ni me busques más”.

Campos lo contaba en un programa de televisión. Fue a por su amado y Bigote nunca aterrizó. Teresa se quedó cual Penélope y en la estación. Y no era una canción de Serrat. Era realidad. Hasta ahora se han contado varias versiones de los hechos. ESdiario conoce toda la verdad.

Edmundo Arrocet tenía billete de vuelta a Madrid. Un día antes de su regreso, manda un mensaje a Gustavo Guillermo y le asegura que no no vaya a la estación porque no hay regreso. Aquellas horas fueron muy complicadas para “el tercer hijo” de Teresa Campos. No sabía cómo actuar. Era sabedor de que si se lo decía a Teresa iba a suponer una de las noches más tristes de su vida. Y no se atrevió a decírselo. Como muchas veces ocurrió.

Gustavo y Meli Camacho no le podían contar muchas cosas a la matriarca de Las Campos porque no quería escuchar y otras veces enfurecía cuando se le comentaba algo acerca de su novio. Al principio de la relación, así sucedió cuando le advertían de las cosas que estaban observando.

Gustavo Guillermo intentó que el golpe a Teresa Campos fuera lo menos doloroso posible

Guillermo no le pudo decir a Teresa Campos que Edmundo Arrocet no regresaba a Madrid. Así que el chófer lleva a su jefa a la estación del AVE de Madrid y va allanando el terreno para que el disgusto sea menor. Así fue. Gustavo conocía que no regresaba. Teresa no. El que ha sido mano derecha de la presentadora durante 33 años actuó de la manera que menor dolor le podía producir a quien ha considerado su segunda madre.

Arrocet es un fan acérrimo de los mensajes. De la misma manera que mandó un whatsapp para finalizar la relación con Teresa Campos también envió a Gustavo el mensaje de que al día siguiente no regresaba a Madrid. Edmundo se quedó una larga temporada en La Caleta de Vélez-Málaga en casa de un conocido. Allí aún tiene algunas pertenencias. Ropas y CDs de lo Villancicos de la pareja tirados por el suelo.