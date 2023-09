Froilán y Victoria Federica tienen una "amiga" infiltrada dentro de Telecinco

El staff de colaboradores de los programas de corazón de la cadena de Mediaset es amplio y ahora los espectadores han sabido porqué ella defiende tanto a los hijos de la Infanta Elena.

Durante este verano se ha podido comprobar que las vidas de la Princesa Leonor y de su prima Victoria Federica pasan por fases completamente diferentes. Mientras la hija mayor de los Reyes Felipe y Letizia protagonizaba la crónica de actualidad por su ingreso en la Academia Militar de Zaragoza y se adapta a la austera vida castrense, la hija menor de la Infanta Elena no para de copar titulares disfrutando de los placeres del dolce far niente veraniego; hasta el punto de que hasta su tía, la Infanta Cristina, empieza a estar preocupada por como pueda influir su sobrina sobre su hija, Irene Urdangarin.

Así las cosas, este jueves en el plató de Ya es Mediodía de Telecinco los colaboradores comentaban las grandes diferencias Leonor y Victoria Federica. Isabel Rábago aseguró una de las mayores diferencias entre una y otra: "Para Leonor no es solamente el control de mamá, sino también el de Casa Real, que no sé cuál es peor, el de mamá creo yo".

Marta López defiende a ultranza el "trabajo" de Victoria Federica y trasciende por qué

Por otro lado, Marta López, hablaba de Victoria Federica reafirmando su trabajo como influencer y "reina de las redes sociales" y aseguraba que Vic, como la llaman sus amigos, tiene que subir contenido a sus redes ya que es su trabajo. En ese momento, Rábago empezaba a reírse y se dirigía a Marta: "¿Vic? ¿Vic?". Por su parte, Marta López, entre risas, aseguraba: "Sí la llamo Vic porque como soy amiga del hermano, pues por eso".

Ante la sorpresa del respetable, cabe recodar que la amistad de la que se habló en el plató de Telecinco entre Marta López y Froilán, viene dada por un encuentro que tuvieron en la isla, en el mes de julio. La propia colaboradora de Mediaset ya fue preguntada al respecto: "No estoy de vacaciones con Froilán, ya me gustaría. Hemos coincidido en el vuelo. Hemos venido juntos y he tenido la oportunidad de conocerle, he hablado mucho con él".