Terelu Campos arremete contra Isabel Pantoja con un reproche personal

La colaboradora, a quien vimos ayer asistiendo al multitudinario concierto celebrado en Madrid, no tuvo reparos en dar detalles sobre la relación de su madre con la tonadillera.

Terelu Campos no ha faltado al último concierto de Isabel Pantoja en el WiZink Center de Madrid. La colaboradora disfrutaba de un momento de ocio tras la presión a la que se ha visto sometida en las últimas semanas por problemas laborales y familiares, por los que está siendo duramente criticada.

Durante su paso por la alfombra roja a la entrada del concierto, la hermana de Carmen Borrego no ha dudado en pararse ante los medios de comunicación que esperaban expectantes la llegada de numerosos rostros del panorama social, entre los que se ha visto a Belén Esteban o Santiago Segura, entre otros.

Una relación que viene de lejos

Ajena a los comentarios que señalan el descaro con el que su familia se está lucrando del duro enfrentamiento que protagonizan las hermanas Campos con José Manuel Almoguera y su ex mujer Paola Olmedo, hijo y nuera de Carmen Borrego, Terelu recordaba ante las cámaras que la tonadillera y su difunta madre, María Teresa Campos, se conocían desde que la artista era una niña.

Recuerda que ambas han mantenido una estrecha relación durante años: “Mi madre e Isabel siempre han tenido buena relación. Yo creo que es un concierto muy especial y la sigo desde que tenía 17 años, cuando mi madre la presentaba en el Teatro Tíboli. Es una grandísima artista, independientemente de todas las movidas familiares, Isabel está por encima de todo eso, por lo menos para mi.”

Además, ha aprovechado la ocasión para recordarle a la tía de Anabel Pantoja que no ha recibido aún el pésame por la muerte de su madre por parte de la artista: “Yo sé que Isabel apreciaba mucho a mi madre. Hombre, yo sí he echado de menos que Isabel me diera el pésame por mi madre. Yo no he tenido ningún mensaje. Yo no lo pude hacer por la suya porque yo no puedo acceder a Isabel, pero ella sí puede acceder a mí fácilmente. Ha sido algo que…Si lo ha hecho no me ha llegado. Si lo ha hecho, me gustaría saberlo”.