Una ducha fría arruinó los planes de boda de Teresa Campos con Bigote Arrocet

Entre otras muchas cosas no menos impactantes y escandalosas, el último novio de la presentadora asegura en su exclusiva que le pidió matrimonio. ¿Qué sucedió para que no se llevara a cabo?



El tema principal de la primera exclusiva de Edmundo Arrocet tras el fallecimiento de su “amada” Teresita en la revista Diez Minutos tiene un tema principal. La petición de matrimonio de la comunicadora malagueña al que entonces era su pareja. María Teresa Campos quería casarse para desprender su generosidad hasta después de su fallecimiento.

El cómico chileno no ha mentido. Es cierto que Teresa Campos le pidió contraer matrimonio con la clara intención de poder dejarle la pensión de viudedad.

La pensión de viudedad no es transferible. En este caso, hubiese sido la pensión íntegra y sin necesidad de compartir con otros anteriores maridos. El único esposo de Teresa Campos fue José María Borrego y ya estaba fallecido.

Edmundo cuenta la verdad. A medias. Sólo a medias. El último compañero de viaje de la presentadora no dijo que no. No fue así. La primera intención de Teresa fue contraer matrimonio. Dicho en caliente. Según fuentes de total solvencia de ESdiario, Campos lo consulta con un notario. No fue sólo una vez. Fueron varias. Y le explica el profesional del derecho que la pensión de viudedad sería para su viudo en caso de fallecer la protagonista. Y también se le explica que el matrimonio, convertiría en heredero forzoso a su marido. Con testamento o sin testamento. No había otra forma de hacerlo. Y entonces, su viudo Edmundo entraría en la terna de herederos de Teresa Campos. La herencia surge en el momento del fallecimiento. Nadie puede renunciar a algo que no se tiene.

Las diferencias entre Bigote Arrocet y Alfonso Díez

A Bigote le correspondería la cuota de viudedad que se traduce en el usufructo del tercio de mejora. Con el Código Civil en la mano, la masa hereditaria tiene tres tercios. Legítima estricta, legítima de mejora y tercio de libre disposición. Usufructo significa usar y disfrutar. Y cuando los herederos proceden de ramas distintas se puede conmutar ese usufructo por una cantidad de dinero. Así fue el caso de Alfonso Díez al fallecer su mujer Cayetana Alba.

Alfonso tiene pensión de viudedad y los otros herederos (hijos de la duquesa) entregaron más de un millón de euros en concepto del valor del precio del usufructo. Teresa Campos en caliente ofreció algo a Edmundo. En frío, reculó. Tan humana como todos. O algunos.