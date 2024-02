Bibiana responde a los rumores que relacionan su pasado con el Rey emérito

La artista se sentaba la pasada noche en el plató de '¡De viernes!' a repasar los momentos clave de su trayectoria, incluidos los grandes amores que han pasado por su vida.

Bibiana Fernández, ha sido invitada al popular espacio televisivo de Telecinco para comentar y celebrar su cumpleaños, pues acaba de cumplir 70 años por todo lo alto y el programa quiso rendirle homenaje, recordando los hechos que ha vivido hasta llegar a ser la mujer serena en la que se ha convertido.

Esta semana la actriz y musa durante años de Pedro Almodóvar celebraba por todo lo alto su setenta cumpleaños, concentrando a innumerables rostros conocidos en una sala de Madrid, en la que destacaban algunas ausencias que ayer explicaba.

La polémica con el Rey Emérito

Dentro del recorrido por su pasado amoroso, realizado por el programa de Telecinco en los últimos minutos de la noche, la actriz confesaba haber logrado en su vida lo que siempre soñó y cuánto ha gustado a los hombres a lo largo de su vida.

Considerada durante décadas como objeto de deseo en la España de los 80, Bibiana, ha reconocido tantos romances como cantidad de amor para dar, aunque solo se le conocen como oficiales tres relaciones importantes.

Reconocida siempre como "muy selectiva" por su entorno, los presentadores del espacio no desaprovecharon la oportunidad de dar paso a un vídeo en el que el periodista Enrique del Pozo comentaba cómo Bibiana había sido una de las mujeres con las que el emérito Juan Carlos I soñaba con conquistar: "El target de su majestad el Rey era Bibiana Fernández... intentó conquistarla...", afirmaba el cantante con rotundidad.

Bibiana Fernández: "Yo me he acostado con hombres, no con nombres. Me he acostado con el que vendía cervezas, y con un capitán gral de la marina, bajo la misma circunstancia, porque tenía ganas de foll*r", maravillosa 👏🏻👏🏻👏🏻❤@deviernestv #DeViernes pic.twitter.com/TpwDL1TwRd — Miss Riesgo (@missdelriesgo) February 17, 2024

Pero la protagonista lo desmentía con la elegancia que le caracteriza, bromeando sobre su desconocimiento total sobre el tema, llegando a comentar con sorna: "Me he quedado de pasta de boniato, no tengo ni idea, no puedo hablar por el Rey emérito, constancia no tengo..."

Los colaboradores no tardaban en tirarle de la lengua sobre si de verdad no conocía el supuesto interés que profesaba por ella, a lo que, de forma resuelta seguía negando y contestaba: "Que ahora me vendría bien... pues igual...No, no me veo en Abu Dabi, tengo el pelo fino y se me riza. He sido prisionera del pelo muchos años... ", afirmaba, dando por zanjada la polémica.