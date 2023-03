Antonio Banderas "pellizca el corazón" de Blanca Paloma antes de ir a Eurovisión

El actor y la cantante protagonizaron un momentazo delante de las cámaras que no pasó desapercibido para nadie en la primera edición de los Premios Talía. Poco tardó en trascender.

Noche especial para las Artes Escénicas de nuestro país, que este lunes celebraron en el madrileño Teatro Español la primera edición de los Premios Talía. Fueron numerosos los artistas que no se quisieron perder los llamados a ser los Goya del teatro, el teatro musical, la danza y el circo (entre otras disciplinas) protagonizando una de las alfombras rojas más granadas de los últimos tiempos.

Entre ellos, la representante española en el próximo festival de Eurovisión, Blanca Paloma, que protagonizó un encuentro de lo más comentado con Antonio Banderas en pleno photocall del que las cámaras de los reporteros no se perdieron detalle.

Antonio Banderas se mostró de lo más cercano con Blanca Paloma

Demostrando su categoría, el actor y director malagueño se mostró de lo más cercano con la cantante y, confesándole que se sigue poniendo nervioso siempre que tiene que subir a un escenario (en este caso para entregar el premio a su trayectoria a Lola Herrera, aunque finalmente acabó por ser premiado como mejor actor de teatro musical) no dudó en darle un sabio consejo de cara a Eurovisión: "Ámalo, ama lo que haces, nada más, olvídate de todo lo demás" le transmitió.

Un momento muy especial sobre el que Blanca Paloma, rendida a Banderas, hablaba minutos después, confesando que ha sido "muy emocionante" poder conocer al actor. "Le admiro profundamente, y además tengo algo muy familiar con él porque me recuerda mucho a mi padre, que es sevillano y tiene esas facciones", reveló.

"Le he pedido un consejo para Eurovisión porque Antonio Banderas es un icono para mí, le admiro profundamente y creo que es una persona que con toda su experiencia me podía dar un gran consejo. Y me ha dicho "ámalo", y es el consejo que necesitaba. Me ha llegado al alma. Es lo que estoy tratando de hacer", aseguró emocionada, reconociendo que el actor "me ha pellizcado el corazón".