La polémica pasa factura a Elena Tablada y sentencia su futuro en televisión

La ex pareja de David Bisbal ha sido eliminada del programa en el que participa, “Bailando con las estrellas”, tras provocar la salida de su maestro de baile en el reality.

Elena Tablada no atraviesa su mejor momento, a pesar de que su primer trabajo como concursante de televisión tenía como objetivo hacerle más llevadera la situación personal que vive desde hace meses por su divorcio de Javier Ungría, actual concursante de Supervivientes.

La experiencia que ha vivido estas semanas en Bailando con las estrellas no han ayudado a mejorar su imagen, marcada por la polémica y una actitud desafiante que ha tenido consecuencias nefastas para su continuidad en el concurso.

La expulsión de su maestro trae consecuencias

Después de haber tenido varios desencuentros con su antiguo compañero profesional, Adrián Esperón, éste pidió en directo finalizar su relación hace solo una semana, provocando la sorpresa del jurado y el bochorno de sus compañeros, al verse incapaz de superar sus constantes roces.

La situación no mejoró para Tablada, que anoche salía a la pista de baile con un gran reto, tras quedarse la semana pasada en la cuerda floja con Mala Rodríguez. Ahora volvía a la pista con una nueva pareja y maestro, Angelo Madonia, el que fuera compañero de Sheila Casas, quien defendía la dificultad del reto: "Me llamaron en el último momento y hemos hecho lo imposible. He tenido tres días para dos coreografías nuevas".

A pesar de que disfrutó durante su puesta en escena, era patente que la ex pareja de Javier Ungría había tenido poco tiempo para preparar el baile, sin poder competir con la compenetración que se veía entre Mala y Álvaro, su maestro desde diez semanas antes. "Este es el duelo que más nerviosa me he puesto", explicaba Elena, "Hemos tenido dos días para trabajar dos coreos pero es muy buen maestro y lo he absorbido bien", defendía.

La hora del veredicto llegaba y, más allá del baile, el jurado no dudaba en hablar sobre la polémica que Elena vivió la semana pasada: "Me da pena que no haya habido una solución con Adrián, pero me alegro de que se haya conseguido otra con Angelo", afirmaba Blanca antes de salvar a Mala.

Hecho que corroboraba Julián Gómez: "No me ha gustado su actitud y por eso quiero salvar a Mala", a lo que Boris Izaguirre también quiso añadir: "toda la situación con Adrián fue difícil", mientras daba su voto también a la rapera.