Elena Tablada sale al paso del bombazo que le ha estallado en la cara

La ex de Bisbal abre la caja de los truenos y vuelve a la carga contra Javier Ungría, tras enterarse de su nuevo proyecto televisivo a través de los medios de comunicación.

Telecinco vuelve a sus orígenes y echa el resto por uno de los pocos formatos que aún le dan alegrías, Supervivientes, que llegará a la pequeña pantalla en las próximas semanas y que ya ha empezado a cebar con pequeñas píldoras que auguran una gran acogida.

Aunque aún no se conoce la fecha de estreno, ya está acaparando todas las miradas pues Mediaset España ha empezado a desvelar los que serán los próximos protagonistas de la aventura de famosos en Honduras.

Tras confirmar el fichaje de Arantxa del Sol y entre rumores sobre la posible participación de la hija de Guti, Zayra Gutiérrez, el programa ¡De viernes! ha sido el encargado de revelar la identidad del segundo concursante confirmado, que se trata, ni más ni menos, que de Javier Ungría, el exmarido de Elena Tablada y padre de su segunda hija.

La noticia de que pondrá rumbo a Honduras para enfrentarse al reality más extremo de la cadena ha pillado por sorpresa a todos ya que el empresario no es un personaje muy televisivo, y, durante su relación con la diseñadora, siempre permaneció en un discreto segundo plano.

De hecho, la más sorprendida ha sido Tablada, tal y como desvelaba anoche durante su intervención en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona: "No sabía nada de esto, me he enterado hoy, me hubiese gustado enterarme por él ya que tenemos una hija en común", ha confesado ella, visiblemente molesta.

Aguantando el tipo, la cubana ha admitido: "tengo que decir que estoy muy contenta porque esto significa que voy a estar mucho más tiempo con mi hija. Él me decía que quería pasar más tiempo con su hija, pero aquí se ven las prioridades de cada uno, yo en Bailando con las estrellas firmé que mis horas de ensayo tenían que coincidir con las horas escolares de mis hijas".

Además, la ex de David Bisbal ha aclarado que las intenciones de Ungría no han sido claras: "el otro día nos vimos, el martes, porque teníamos que llegar a un acuerdo sobre la custodia de nuestra hija, y no me comentó nada de este concurso, lo que me dijo fue que tenía hasta el viernes, hoy, para llegar a un acuerdo. Ahora entiendo porqué tenía tanta prisa en que tomase una decisión".