La Justicia “abofetea” a Rocío Carrasco y ahora no es por Antonio David Flores

La esposa de Fidel Albiac, el hombre que apareció entre tinieblas en su serie documental en un episodio unamuniano, no lleva razón. Y no una vez. Ni dos. Son tres. Las definitivas.



Kiko Matamoros lleva razón. No lo dice un periodista, ni un medio, ni un portavoz venido a más por imperativo legal del gobierno gobernante actual. Portavoces venidos a más desde la política mal entendida de falso feminismo o “hembrismo”. El colaborador de televisión Kiko Matamoros no es culpable ni ha sido condenado por el Alto Tribunal, la cúpula del Poder Judicial. Ha perdido Rocío Carrasco, una vez más. Y van unas cuantas.

Kiko Matamoros no es responsable civil ni penalmente de las declaraciones que realizó en el programa Viva la Vida que dirigía con maestría Raúl Prieto. Vasallos sin experiencia en el oficio. Y con mucha necesidad de nuevos amigos. La diferencia. Y se le nota a Emma García. Eso es otro tema. La semana que viene. Memoria histórica. Al grano actual.

Kiko Matamoros y la cita médica a la que no llevó Rocío Carrasco a su hijo

Kiko Matamoros asegura en 2019 en el programa de fin de semana de Telecinco que Rocío Carrasco no había llevado a su hijo menor a la cita médica con el neurólogo. Verdad periodística y ahora razón judicial. De los primeros muchos no dudados. Con excepción. Los palmeros de Carrasco. Por interés, sillón y poca formación o lucidez. La hija de La Más Grande enfureció más por las declaraciones de Kiko Matamoros que por la dejación de sus funciones como madre, según algunas voces. Rocío y su no violencia de género era el lema de Irene Montero y después de Carlota Corredera. Cuestión de principios maternales. Quien los tenga.

El Tribunal Supremo ratifica instancias anteriores. A saber, que Kiko Matamoros no vulneró la intimidad de Carrasco y sus hijos. Era de interés público. Así lo demostró con su serie, historia o cuento chino narrado en Mediaset durante año y medio. La esposa de Fidel Albiac, el hombre que apareció entre tinieblas en su documental en un episodio unamuniano, no lleva razón. Y no una vez. Ni dos. Son tres. La definitiva. Kiko Matamoros tiene razón y la señora de fucsia miente en sus intenciones, devociones y querencias. La de “no tienes coño” ahora tiene razones para pedir perdón. A sí misma. Es lo que debe hacer.

Matamoros contó lo que se debía. Con el personaje debido y las circunstancias pertinentes. Con sentencia en la mano y definitiva, se puede afirmar que Kiko contó la verdad de la “buena madre” “hija predilecta” o “señora de fucsia”. Y todo arropado por el gobierno socialista-comunista de Pedro Sánchez e Irene Montero: 21 de marzo de 2021.

Matamoros ha ganado en la instancia superior del Poder Judicial: no cabe recurso

El excolaborador de Sálvame ha ganado en la instancia superior del Poder Judicial. El siguiente paso es pagar. El Tribunal Supremo es la instancia Superior. No cabe recurso. Siempre el recurso del “machismo”. El nuevo. Todo es posible. Sucederá lo de los nuevos recursos. Ahí tienen a la mejor “portavoza” Carlota Corredera. Por parte de Rocío Carrasco y sus socios, socias o socies . La hija de La Más Grande quiso defender su dignidad, intimidad, y propia imagen cuando ya todo aquello estaba vendido en el mercado cobrado. Desde hace años. Y una gran Fábrica de por medio. Nada es gratis. Ella es el ejemplo. Todo tiene venta. Todo. Sin miramiento.

Rocío Carrasco ha perdido muchas. Todo lo de Olga Moreno. En camino a mucho de Antonio David Flores, el hombre que educó a sus hijos y los rescató siendo menores. Los hijos llamaron a la puerta de David Flores. No los secuestró. Y ahora comenzamos con los colaboradores y compañeros durante sus dos últimos años. No hay problema.

Carrasco siempre tendrá el arropo de los “abogados y fiscales y jueces”, doña María Patiño, don Jorge Javier Vázquez y la mujer escritora de libros para adelgazar doña Carlota Corredera. Y si falta otra fiscal doña Julia Otero con su entrevista en TVE el día de la Mujer Trabajadora. Se consagró la gallega. Llegó a su punto máximo de excelencia. Onda Cero siempre contará con Carlos Alsina en la independencia de su cadena.

Algunos tienen eximente. La otra agravante. Ahora Carlota dice que salió de Mediaset por culpa del machismo. Pena que no la contraten en La Función que Sale Mal en el Teatro Amaya de Madrid. El teatro se pierde a una grande. De las mas grandes. No es cuestión de volumen. Es de verdad interpretativa. Y la antagonista María Patiño, es actriz. Así lo hizo testificar en un corto.

Avancemos y no olvidemos. Kiko Matamoros ha ganado. Todos los demás han perdido. Y su capitana Rocío Carrasco y su asesor, la sombra alargada del ciprés, han descubierto la luz. Ahora ya no hablaran de fascismo. Tocará el machismo o lo que se saquen de la chistera. Y los demás seguirán la estela. Felicidades Kiko Matamoros, el colaborador que se enfrentó a la verdad y la otra “verdad” quiso negociar. Kiko no lo hizo.