Desvelan cuál será el destino de Nacho Fernández para la próxima temporada

El central y capitán del Real Madrid termina su contrato el próximo 30 de junio y ha tomado la decisión de dejar el club blanco a final de curso y parece haber decidido el país al que irá.

La temporada está a punto de terminar y el Real Madrid cuenta las horas para proclamarse campeón de forma matemática de LaLiga EA Sports, pero también está esperando para ver qué sucede con la Champions League, ya que el próximo miércoles tendrá que jugar frente al Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu. Pero además de lo deportivo, también hay una parcela de la planta noble que está valorando las salidas y las llegadas de la próxima campaña y uno de los que parece que acabará saliendo es Nacho Fernández.

Obviamente, hay un nombre que marcará la actualidad deportiva del Real Madrid estas semanas y ese es Kylian Mbappé. Cada vez queda menos tiempo para el 30 de junio, fecha en la que se desvinculará del PSG y todo apunta a que acabará llegando al Santiago Bernabéu. Unas semanas después también lo hará Endrick, cuando cumpla 18 años, mientras que el fichaje de Alphonso Davies se torna más complicado que se produzca, aunque no se puede dar nada por descartado.

En cuanto a las salidas hay varios nombres que están en la rampa de salida. Los primeros serían los cedidos: Kepa y Joselu. El guardameta había gustado a principio de temporada, pero el crecimiento de Lunin le ha relegado al banquillo y todo apunta a que en verano regresará al Chelsea. En el caso del delantero todavía no se ha decidido nada, pero el Real Madrid pagará la cláusula de 1,5 millones para quedarse con él, ya que acepta ese rol de suplente sin levantar la voz.

Por último, aparecen esos jugadores que terminan su contrato el próximo 30 de junio. Toni Kroos y Lucas Vázquez estarían cerca de cerrar sus renovaciones por una temporada más, pero podrían esperar a final de curso para anunciarlo. Con Luka Modric no sucederá lo mismo. El croata quiere tener más minutos y en el Real Madrid no va a tenerlos, así que apunta a una separación con el cuadro blanco. Algo parecido a lo que hará Nacho Fernández, que está en la recta final de su carrera y parece que ha tomado la decisión de marcharse el próximo 30 de junio. También hay que recordar que Arda Güler no saldrá y que Dani Ceballos está en el mercado

El futuro de Nacho Fernández

El defensa del Real Madrid ya ha tomado la decisión de marcharse a final de temporada cuando termine su contrato. El curso pasado estuvo a punto de hacerlo, pero la motivación de ser el capitán del club de su vida le hizo seguir un año más y ya ha levantado la Supercopa de España y ahora espera poder hacer lo mismo con LaLiga EA Sports y con la Champions League. Sin embargo, Nacho Fernández sigue sin ser un fijo y, obviamente, le gustaría jugar más.

Con las lesiones de compañeros ha tenido que ver cómo Ancelotti prefería poner a Tchouaméni antes que a él como central y eso le ha llevado a tomar esa dura decisión. En cuanto a su futuro no hay un equipo cerrado, pero Nacho Fernández ya ha descartado marcharse a Arabia Saudí para firmar su último gran contrato y tampoco seguirá en Europa a pesar de que equipos de gran nivel han llamado a su puerta. Tal y como ha informado Marca, el defensa merengue se marchará a la MLS de Estados Unidos, donde este último año han llegado jugadores como Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez y compañía.