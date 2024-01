Bellingham demuestra su grandeza fuera del campo con este detallazo con un niño

El centrocampista inglés fue suplente en el choque de Copa del Rey contra la Arandina y no jugó ni un minuto, pero se ganó a la afición rival con un gesto precioso con un recogepelotas.

El Real Madrid sacó el billete para los octavos de final de la Copa del Rey después de haberse impuesto en los dieciseisavos a la Arandina en el Complejo Deportivo Juan Carlos Higuero. Los de Carlo Ancelotti se impusieron por 1-3 al conjunto de Aranda de Duero gracias a los tantos de Joselu, desde los once metros, Brahim Díaz y de Rodrygo. El gol de los locales llevó la firma de Nacho Fernández, que se introdujo en su propia portería el cuero.

Dos horas antes de que rodase el cuero en El Montecillo Carlo Ancelotti anunciaba su once titular para intentar pelear por un puesto en los octavos de final de la Copa del Rey. La alineación del italiano estaba formada por varios jugadores del filial y alguno de los considerados no habituales. Entre ellos estaba Arda Güler, por ejemplo, que debutaba después de meses lesionado. Por otro lado, como era esperado, Jude Bellingham se quedaba en el banquillo. De hecho había hasta sorprendido que el ex del Borussia Dortmund viajase a Aranda de Duero.

Al Real Madrid le costó adelantarse en el marcador pese a dominar todo el primer tiempo. La muralla defensiva de la Arandina permitió soñar al descanso, ya que se llegó con la igualada a cero. En la reanudación el conjunto de Concha Espina acabó con toda la ilusión de los locales con dos goles en apenas un minuto: primero fue Joselu de penalti y después Brahim Díaz con un buen tanto. Rodrygo cerró la victoria, pero todavía llegaría un gol para los de Aranda gracias a una mala interceptación de Nacho Fernández, que mandó el cuero al fondo de su portería.

Carlo Ancelotti dio minutos a bastantes canteranos que salieron del banquillo como Álvaro Rodríguez. Al ver que el encuentro no estaba peligrando decidió no meter a jugadores claves como Jude Bellingham y así poderle dar descanso a uno de los jugadores que más en forma está de la plantilla y de los que más tiempo acumulan sin parar en esta primera mitad de la temporada. De esta forma el inglés se quedó en el banquillo viendo cómo su equipo certificaba el pase para los octavos de final.

El detallazo de Bellingham

Pero sin haber tenido minutos, Jude Bellingham fue capaz de convertirse en protagonista del duelo entre la Arandina y el Real Madrid. Las bajas temperaturas obligaban a los jugadores que estaban en el banquillo a taparse con mantas. Ya en la recta final del encuentro el ex del Borussia Dortmund o Birmingham quiso tener un bonito detalle con un recogepelotas que estaba por esa misma zona y estaba pasando frío.

Las cámaras captaron como Jude Bellingham le ofrecía la manta personalizada con el escudo del Real Madrid y el recogepelotas no se atrevía a cogerla. El inglés se levantó, se la llevó y se la puso al chaval. Los aficionados de la Arandina fueron testigos de este gesto del centrocampista inglés y le dedicaron una merecida ovación por este detallazo con el chaval.