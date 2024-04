Novedades respecto al futuro de uno de los principales objetivos del Barcelona

La dirección deportiva del Barcelona, la cual lidera Deco, continúa pendiente de lo que se pueda mover en el próximo mercado de fichajes. En un apartado estarían las renovaciones, en otro las ventas y finalmente los fichajes. Este último punto va a ser más complicado de llevar a cabo, ya que la situación financiera de la entidad culé hace que tengan que buscar gangas y contrataciones a costa cero, pero siempre existen esas palancas que podrían permitir a Joan Laporta hacer maniobras para pagar por algún jugador.

Si miramos a los jugadores que terminan su contrato con el Barcelona encontraríamos al capitán a Sergi Roberto y a Marcos Alonso. Respecto al primero, la entidad catalana ya ha manifestado su deseo de ampliar su contrato, ya que les saldría más barata esa opción que la de lanzarse a por un sustituto. En cuanto al segundo, el ex del Chelsea no parece que vaya a continuar en la Ciudad Condal, ya que las pocas oportunidades y las lesiones le han lastrado en su paso por el club blaugrana.

Respecto a las ventas, Joan Laporta ha recalcado por activa y por pasiva que ninguna de las jóvenes perlas, como Gavi, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Pedri o Alejandro Balde, saldrán. Tampoco estaría en venta Frenkie de Jong, pero lo cierto es que para poder acometer alguna operación de entrada en el Barcelona tendrán que vender a algún futbolista y en el escaparate de salida el gran señalado es Raphinha, que tiene un gran cartel y también se liberarían de su salario.

En cuanto a las entradas en Can Barça encontraríamos a Joao Félix y Joao Cancelo, que están cedidos por el Atlético de Madrid y Manchester City respectivamente. Joan Laporta quiere quedarse con ambos, pero sus clubes de origen querrán un pago para venderlos definitivamente y no tener que volverlos a dar en préstamo. Con la tarea de quedarse con estos dos jugadores portugueses convive la búsqueda de futbolistas con los que reforzar la plantilla para pelear por títulos y ahí entran varios nombres a tener en cuenta en la dirección deportiva.

Uno de los nombres que más suena para llegar a la Ciudad Condal es Mason Greenwood. El futbolista inglés está cedido por el Manchester United en el Getafe y después de más de un año sin jugar por las denuncias que tuvo sobre agresión a su pareja está disfrutando de nuevo del fútbol en el Coliseum. Su nivel ha sido altísimo y los grandes equipos de Europa, como el Barcelona o el Atlético de Madrid u otros clubes de la Serie A, como es el caso de la Juventus, ya han comenzado a preguntar a los red devils sobre su futuro.

Según informa ESPN, el Manchester United, que había decidido hace tiempo vender a Mason Greenwood, estaría replanteándose qué hacer con el futbolista que está cedido en el Getafe. En Old Trafford están dudando si seguir con su plan de traspasarle, volverle a ceder o, incluso, quedárselo, ya que hay que recordar que los mancunianos siguen persiguiendo ese sueño de volver a pelear con los más grandes en la Champions League y pelear por la Premier League.

Manchester United fans are happy to welcome Mason Greenwood back to the club as his loan spell at Getafe nears its end pic.twitter.com/BWD6NANjtW