Ronaldo escoge el mejor once de la historia y las redes arden con las ausencias

El delantero brasileño, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, ha confeccionado lo que, para él, sería la mejor alineación con futbolistas con los que ha jugado y con los que no.

Ronaldo Nazario, uno de los mejores futbolistas de la historia, ha confeccionado un once con los que para él serían los más grandes de todos los tiempos. En su alineación hay deportistas con los que ha compartido vestuario y también con los que no. Hay jugadores que fueron rivales y otros estuvieron a su lado en decenas de partidos, pero hay varias ausencias que han hecho que las redes sociales le recuerden varios nombres que no han entrado en ese equipo.

Para comenzar, Ronaldo Nazario ha escogido un portero. Habiendo batido a una larga lista de arqueros, además de compartir vestuario con otros de la talla de Iker Casillas o Dida, O Fenómeno se ha decantado por una leyenda que ha colgado las botas recientemente: Gianluigi Buffon. El italiano pasó prácticamente toda su carrera en la Juventus y el atacante brasileño se enfrentó muchas veces a él cuando defendió la elástica del Milan o del Inter.

Avanzando a la siguiente línea, parece que los laterales son grandes conocidos de Ronaldo, aunque eso no quita para hablar de la calidad de ambos. Por la derecha estaría un Cafú con el que coincidió en el Milan y en la selección brasileña. También defendió la verde amarelha junto a Nazario, además de compartir vestuario en el Real Madrid, el lateral del otro costado. En la izquierda aparecería la potencia de Roberto Carlos.

Esto hizo Ronaldo Nazário SOLO jugando para el Inter.



Disfruten. pic.twitter.com/R1B9RIhql0 — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 22, 2023

En el eje de la zaga, como pareja de centrales, serían los mejores de la historia, para Ronaldo, Franz Beckenbauer y Paolo Maldini. Contra el primero no se enfrentó, pero al italiano sí lo conoce bien de su paso por la Serie A. Aquí vendrían más ausencias, sobre todo para los españoles que tienen mucha estima en defensores como Sergio Ramos o Carles Puyol. Está claro que al solo poder elegir once siempre se van a quedar muchos fuera.

La zona de ataque

Pasando al centro del campo, Ronaldo apuesta por la calidad y no por el físico. Zico, uno de los jugadores míticos de Brasil sería uno de los organizadores. A su lado, también en la creación estaría Diego Armando Maradona. En las bandas apostaría por Leo Messi y por Ronaldinho Gaucho, siendo algunas de las ausencias destacadas Cristiano Ronaldo o Johan Cruyff, entre otros muchos.

El mejor once de la historia, por Ronaldo El Fenómeno 🇧🇷🤩 pic.twitter.com/9IP7Xj5hsd — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 29, 2023

Y como hombres más adelantados, Ronaldo Nazario escoge a uno de sus ídolos como enganche. Se trata de uno de los mejores de todos los tiempos: Pelé. El brasileño le ganaría esa posición a jugadores de la talla de Zidane o Di Stéfano, entre una larga lista. Y como referencia, como 9, como hombre gol, el ex del Real Madrid y Barcelona apuesta por él mismo, pero posiblemente sería un nombre que cualquier aficionado que hiciera esta alineación de los mejores de la historia también pondría.