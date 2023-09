Calviño bajo sospecha: autorizó fondos UE que captó la empresa de su marido

ESdiario publicó en exclusiva toda la información sobre los Fondos Europeos autorizados por Nadia Calviño que captó BeeDigital, la empresa en la que su marido es directivo.

Algunos medios de comunicación han publicado la exclusiva de que la ministra Nadia Calviño "Repartía el dinero de los fondos europeos a través de empresas como la sociedad de su marido", pero en realidad se trata de una información que adelantó en exclusiva ESdiario hace más de año y medio. En concreto, el 31 de enero del 2022 el periodista de este periódico Francisco Mercado publicó en primicia la siguiente información: el marido de Calviño gestiona una empresa de captación de fondos que ella maneja.

En concreto, Beedigital, cuyo director de markéting es el esposo de Nadia Calviño, ofrece la captación de ayudas de un fondo (Kit Digital) de 3.000 millones de la Unión Europea para digitalizar empresas, que gestiona la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos.

Así, la firma de Ignacio Manrique de Lara se publicita como “agente digitalizador adherido”. Esto le permite actuar, tal y como publicamos en ESdiario, como ventanilla única privada ante Asuntos Económicos: tramita la ayuda, digitaliza la empresa, y recibe la subvención como peaje, más los extras no sufragables.

Fondo opaco de Luxemburgo

Una información del periodista de investigación Francisco Mercado a la que le siguieron varias exclusivas más publicadas en este periódico. La siguiente entrega, publicada el 7 de febrero del 2022, contaba que el dueño de la empresa del marido de Nadia Calviño es un fondo opaco luxemburgués.

En este sentido, la sociedad en la que el marido de la ministra Calviño es directivo tiene como dueño último una firma opaca luxemburguesa. Se trata, pues, de una sociedad comanditaria especial (SCSP) que actúa como un fondo de inversión colectiva, pero la legislación de Luxemburgo no le exige revelar la identidad de todos sus accionistas.

Y ello, además, le reporta numerosas ventajas fiscales. Por ejemplo, exención de impuestos sobre dividendos, IVA y sociedades. Para mayor opacidad, esta matriz de la empresa de Ignacio Manrique de Lara no debe presentar cuentas ni ser auditada. Esto impide conocer cuál es el resultado último de sus inversiones en España (beneficios o pérdidas), y los ingresos que pueda obtener por posibles créditos a su filial hispana.

Las deudas de la firma del esposo de Calviño

Este periódico siguió publicando exclusivas sobre este, cuanto menos, llamativo tema de actualidad. El 16 de febrero del 2022, el periodista Francisco Mercado firmó otra primicia en la que relató cómo la firma del esposo de Nadia Calviño capta ayudas aunque debe 900.000 euros al Estado.

Concretamente, tal y como ya publicamos hace más de un año en este periódico, la firma que gestiona su esposo, Beedigital, tiene una deuda con Hacienda y Seguridad Social de casi 900.000 euros en los dos últimos ejercicios registrados en el momento de la publicación.

El detalle de la deuda con las administraciones públicas de la empresa en la que el marido de Calviño es directivo es el siguiente en 2021: 267.000 euros por retenciones de IRPF no abonadas al fisco (algo que puede llegar a ser delictivo, al detraer de una nómina dinero para pagar impuestos y luego no entregarlo a Hacienda); 255.000 euros de impagos de IVA y otros 363.000 euros no abonados a la Seguridad Social. Suponían, en total, 884.000 euros impagados.

La empresa dispara su valor

Y la información sobre la empresa en la que el marido de Nadia Calviño es directivo no cesó tras tres exclusivas de Francisco Mercado en ESdiario. El 2 de agosto del 2022 este periódico publicó una cuarta primicia: la empresa del marido de Calviño dispara su valor tras captar fondos de Economía.

Así, tal y como contamos hace más de un año, los dueños de Beedigital, la empresa del marido de Nadia Calviño, valoran en 120 millones de euros su precio actual. Esto es casi diez veces más que en sus cuentas presentadas hace, a fecha de septiembre del 2023, dos años, que cifraban su valor patrimonial en apenas 14,7 millones de euros.

Y este pelotazo no es magia. De ser cierto, se ha producido tras las ayudas recibidas del Gobierno socialista que anteriormente relatamos, entre las que destacan las concedidas por su vicepresidenta económica: dos avales del ICO por valor de 1,2 millones, licencia para canalizar fondos del Kit Digital con un monto de 3.000 millones, y dos contratos con la Seguridad Social por casi un millón de euros cuando debía dinero a Hacienda y a la Seguridad Social.

Lo que frontalmente choca con la ley de contratos del Estado que explicita que no se debe financiar con dinero público al moroso estatal.

El PP pidió que Calviño dejase de gestionar fondos europeos

Tal ha sido el eco mediático desencadenado por las exclusivas dadas en este periódico sobre Beedigital que los de Pablo Casado -en aquel momento- no han dudado en pedir el cese de Nadia Calviño como responsable de gestionar fondos de la Unión Europea que capta la firma de su esposo.

Por todo ello, tres diputados populares llegaron a lanzar varias preguntas al Gobierno para obtener una respuesta escrita:

“1. ¿Cree el gobierno que, según la información que se desprende de la publicación periodística (Esdiario), el hecho de que un familiar directo de la vicepresidenta del Gobierno sea directivo de una empresa que entre sus servicios ofrece solicitar ayudas de fondos al ministerio que ella dirige “puede arrojar dudas sobre la gestión de los fondos europeos”?

El 25 de noviembre de 2021, la vicepresidenta segunda del gobierno, Nadia Calviño, presentó Kit Digital, un programa de 3.000 millones de fondos europeos destinado a promover la digitalización de pymes y autónomos

2. ¿Tendrán todas las empresas que se presenten a la convocatoria del Kit Digital la misma información para optar al programa en condiciones de igualdad?

3. ¿Ha tenido la empresa en la que presta sus servicios el marido de la vicepresidenta algún tipo de información privilegiada sobre las convocatorias de fondos europeos en las que tiene previsto participar y ofrece sus servicios?

4. ¿Tiene previsto el Gobierno de España apartar a la vicepresidenta del Gobierno de la Gestión del Kit Digital que gestiona la sociedad Red.es, dependiente de la misma, si se confirma que la empresa en la que presta sus servicios su marido forma parte del programa como agente digitalizador?”

A pesar de todo ello, tal y como ha podido comprobar ESdiario, aunque inicialmente Anticorrupción había accedido a investigar la denuncia del PP sobre varios contratos del Gobierno, entre ellos los de Beedigital que destapamos en primicia en este periódico, y otros relacionados con la familia del propio Sánchez, finalmente la investigación de la Fiscalía -increíblemente- no llegó a ninguna parte.