Yolanda Díaz y Sumar: quién es el gran beneficiado de su nuevo proyecto

La vicepresidenta ha calculado muy bien sus opciones y sabe que solo hay dos escenarios posibles y en ambos sale ganando

Sumar es un movimiento genial de Yolanda Díaz, una apuesta segura. No sabemos a quién suma ni para qué suma, pero es evidente para quién suma: para ella misma. Salga bien o salga mal desde el punto de vista electoral, el movimiento para la propia Díaz es muy rentable.

Hay dos escenarios posibles. El primero pasa por una integración de Podemos en Sumar. Resulta complicado que se produzca porque Pablo Iglesias quiere mandar en ese nuevo partido o al menos tener una mayoría que le permita controlarlo y Díaz pretende todo lo contrario, liderarlo de cara a la galería y además controlarlo desde dentro.

El mando del partido

Para ser la cara visible de la extrema izquierda no necesita crear Sumar porque ya lo es y, de hecho, ella sería si quisiera la candidata de Unidas Podemos tal y como han reconocido desde Irene Montero a Pablo Iglesias. Así que lo que busca no es eso. Quiere lo que no tiene, el mando o el control del partido. Y es muy difícil que Podemos acepte que ella se quede con el invento de Iglesias.

El otro escenario pasa por que Sumar y Podemos no lleguen a un acuerdo. Sería una catástrofe electoral para todos, incluido el PSOE. Si la izquierda se presenta dividida en tres (contando con que Mas País sí se va a integrar en Sumar) o incluso en cuatro, pueden dar por perdida.

¿Sumar dentro del PSOE?

Y es que el sistema electoral castiga la fragmentación. Eso Sánchez no lo puede permitir. Así de sencillo. Es muy probable que, en ese escenario, hiciera una oferta irrechazable a Yolanda Díaz: integrar Sumar como una corriente dentro del PSOE, formando una pareja electoral, un ticket, a la americana: Sánchez presidente y Yolanda Díaz vicepresidenta, con un reparto incluso de los ministerios.

Es decir, Yolanda Díaz crea Sumar y espera ofertas de Podemos o de Sánchez. Uno de los dos tiene que ceder porque de lo contrario el suicidio electoral está garantizado. Es un movimiento egoísta en el que ella gana pase lo que pase. Lo tiene muy medido y es posible que hasta hablado con Sánchez.

Porque en la Moncloa no verían mal ni una solución ni la otra. Una Yolanda Díaz líder de Sumar, con Podemos dentro y bajo su control, es un sueño para Sánchez. La otra solución tampoco le desagrada. Yolanda Díaz integrada en las listas del PSOE es un reclamo para llevarse voto desencantado de Podemos. Quizás podría crearle algún problema interno por aquello de los celos, por los puestos en las listas… Pero Sánchez tiene un férreo control del partido y hace mucho que el PSOE no tiene voces discrepantes dentro.