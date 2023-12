El intento de robo a una reportera enciende las alarmas en 'Espejo Público'

Marta Manzano, periodista del matinal de Antena 3, relata a sus compañeros en plató el ataque que había sufrido, haciendo un llamamiento a la audiencia para que tengan "mucho cuidado".

Hay profesiones que no se consideran de riesgo, pero debería. Esa es la de reportero. Estos profesionales de la comunicación han tenido que hacer frente desde agresiones sexuales hasta ataques de okupas, entre otros sucesos, haciendo que su conexión se convirtiese en noticia y se empeñase, de esta fea manera, su trabajo. Sin ir más lejos, un equipo de Espejo Público, el matinal de Antena 3 que presenta Susanna Griso, sufría un ataque en medio de una cobertura.

El espacio de Atresmedia venía de tratar la fuga de un peligro preso de la cárcel de Alcalá Meco, cuando Lorena García, presentadora sustituta del matinal, paralizaba el programa para informar que un equipo de reporteros de Espejo Público había sufrido un ataque en la calle mientras realizaba una cobertura. "Quiero que se fijen en esta secuencia que le vamos a mostrar, que es lo que le ha ocurrido a un equipo de este programa. Estaba haciendo una cobertura especial en el centro de Madrid ayer mismo para hablar de esas devoluciones de los regalos en los que había fallado Papá Noel y sufrió un intento de robo e, incluso, de agresión", comenzaba diciendo García, dando pasó así al vídeo de la agresión.

El intento de robo a una reportera de Antena 3

El vídeo en cuestión mostraba a Marta Manzano, reportera de Espejo Público, llamando la atención de un individuo que se encontraba hurgando en las pertenencias del equipo. La periodista fue hacia el hombre y tras un forcejeo este salió de la estación de metro como si nada. "¡Qué haces! Te estoy grabando", soltaba al agresor, que huía del lugar encarándose con la joven. Con el susto todavía en el cuerpo, Marta relataba a la presentadora de Antena 3 cómo vivió el suceso, asegurando que "fue un susto tremendo. No nos lo esperábamos para nada", empezó a relatar, añadiendo que "no esperábamos que este chico viniera hacia nosotras, nos pidió la acreditación de periodistas y le dijimos que no la teníamos porque eso solo lo puede solicitar la Policía en un momento dado y él siguió pidiéndonos cosas para que sacásemos la cartera".

Un inmigrante roba a una reportera en directo en pleno centro de Madrid y la amenaza con matarla si llama a la Policía.



¿Por qué le censuráis la cara? ¿Es que son votos y un regalo para la “extrema derecha”? pic.twitter.com/atAmT1olpO — Unai Cano (@unaicano10) December 27, 2023

"Como vio que no accedíamos a ello, entonces empezó a tocar la cámara, empujó a mi compañera, pedimos auxilio fuera para ver si alguien nos podía ayudar porque había varios testigos pero nadie estaba haciendo nada", continuó contando Marta, que añadía que en ese momento fue cuando ella entró dentro de la estación y vio cómo el individuo estaba robando "cosas de la mochila de los directos". "Tiró muchas de las cosas al suelo, cosas de valor y me fui a por él y me empujó y ya pensé en mantener la calma porque no se sabe qué puede hacer", indicó la reportera. Tras acabar el relato, y todavía asustada, la periodista quiso lanzar un mensaje a todos los espectadores del matinal de Antena 3: "Hago un llamamiento a la gente que acuda al centro que tenga mucho cuidado porque este tipo de cosas también le puede suceder a ellos", concluyó la reportera.