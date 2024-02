Socialité pone nervioso a un cantante español y su reacción se hace viral

Sucedía en la alfombra roja del estreno de la segunda temporada de Machos Alfa, donde el reportero ha recibido un rapapolvo al realizar una pregunta que no ha sido de su agrado.

El photocall de los estrenos suele ser el lugar escogido por personajes del universo audiovisual para dar a conocer sus nuevos proyectos y responder a las preguntas de la prensa, que no siempre aciertan al enfrentarse a tamaña hazaña.

Es lo que sucedía esta semana durante el último estreno de Netflix, Machos Alfa, que llega a la pantalla con su segunda temporada, tras el éxito cosechado en su primera entrega. En la alfombra roja se han dado cita numerosos rostros conocidos, entre los que se encontraba el cantante David Bustamante.

Un desafortunado comentario

En esta ocasión, el cantante, desaparecido de los focos desde hace meses, se enfrentaba a las incómodas preguntas sobre su vida privada, mientras él trataba de defender el trabajo que está haciendo en el lanzamiento de su próximo álbum, dónde, según ha explicado, todas las letras llevan su sello personal. Es habitual ver cómo los artistas con mayor experiencia a sus espaldas saben que esos difíciles momentos pueden producirse y lo normal es que, educadamente, rehusen responder a las preguntas que consideran poco apropiadas.

Pero no ha sido lo esperado por parte del cantante, que se ha convertido en noticia al reaccionar de forma desmesurada, enfrentándose con el periodista y el cámara al escuchar la pregunta del programa Socialité.

Todo fluía con gran normalidad cuando el cantante contaba cómo han sido los dos últimos años de su vida profesional en una conversación amable, cuando el reportero ha querido conocer el punto de vista del cantante respecto a su experiencia en el programa que le llevó a conocer a su actual pareja y que le alzó como ganador en la pista de baile.

Así, en el vídeo se puede ver a David muy molesto por el hecho de que el reportero haya querido que, de cierta forma, se pronuncie sobre Miguel Torres, la pareja de Paula Echevarría, comparando su concurso de baile con el del cantante, lo que le ha hecho cambiar el gesto, que expresaba una mueca de disgusto al escuchar su nombre: "Es ridículo que me preguntes por el padre del hermano de mi hija", expresaba, mientras ponía la mano sobre el hombro del reportero.

Sin embargo, el malestar era más que evidente, mientras continuaba encarando al reportero: "Me vas a joder todo. ¿Para qué me preguntas de Miguel? Somos buenos amigos, es la pareja de mi ex... Es ridículo".