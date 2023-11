Pedro Ruiz lanza a Mediaset un mensaje directo que reaviva sus desavenencias

El nuevo presentador de TVE no ha dudado en opinar sobre el estreno de 'Sálvese quien pueda' en Netflix, atacando a Mediaset por su decisión sobre el desaparecido Sálvame.

El pasado viernes se estrenaba con éxito en Netflix Sálvese quien pueda, el reality protagonizado por los ocho colaboradores más destacados de Sálvame, que ha generado una masiva respuesta en redes sociales por parte de la audiencia.

Los usuarios de X han aplaudido el regreso de los ex colaboradores de Telecinco. Sin embargo, no comparte la misma opinión Pedro Ruiz. El periodista, siempre muy crítico con Sálvame y el grupo audiovisual Mediaset en general, no ha dudado en poner de manifiesto una realidad compartida por muchos, acerca de este nuevo docureality de Netflix. Y lo ha hecho volviendo a atacar al desaparecido programa de la parrilla de las tardes.

Siempre activo en redes sociales

"Leo en @elmundoes que los colaboradores de Sálvame han hecho un docureality en Miami. Y que hasta pueden ir a El Hormiguero", comienza escribiendo Pedro Ruiz sobre el estreno de Sálvese quién pueda. Y añade: «La verdad es que Telecinco no ha recuperado sus datos en la tarde, pero ese es el precio a pagar por tan larga y discutible apuesta». Un nuevo palo a Sálvame, cuyo último programa se emitió el pasado 23 de junio tras 14 años de emisión ininterrumpida.

El veterano comunicador, muy activo en redes sociales, no duda en expresar sus opiniones sobre la actualidad informativa y se ha mostrado siempre crítico con algunas decisiones de la cadena de Fuencarral. Esto le ha granjeado algunas desavenencias, pero nunca han frenado su capacidad analítica sobre los temas de actualidad.

De vuelta a la pequeña pantalla

La polémica generada por sus comentarios coincide con la promoción que TVE española está haciendo sobre el regreso del artista a los platós. Y es que, tras 20 años alejado de la escena pública, el carismático presentador volverá a poner en práctica su faceta periodística conduciendo el espacio Nada del otro mundo, que, previsiblemente y, según sus palabras, se emitirá la primera semana del mes de diciembre.

6 meses de preparación en los que el ganador del Tp de Oro por el espacio Esta noche, Pedro, ha querido volver a un formato que le brindó excelentes resultados en su anterior etapa televisiva. Ruiz se pone al frente de un nuevo programa de entrevistas apoyado por la producción de El Terrat (The Mediapro Studio), donde se sentará frente a diferentes personajes populares para descubrir su lado más humano y desconocido.



Un formato de autor ya dominado por el artista y abogado, que ya triunfó en programas como La noche abierta, emitido en La 2 entre 1997 y 2004, con gran éxito de audiencia. En esta nueva etapa, el presentador, muy agradecido a la cadena por rescatarle de su letargo televisivo, pretende retomar sus clásicas entrevistas y fomentar el entretenimiento de un público, en algunos casos desconocedor de la brillante trayectoria de Ruíz.