Telecinco apuesta por un conocido actor para su especial de Reyes

El grupo Mediaset estaría ultimando los preparativos de un conocido programa con la productora Freemantle, encargada también de los especiales de Nochebuena y Nochevieja.

Las principales cadenas de televisión intentan copar el máximo dato de audiencia durante su programación navideña, apostando por rostros conocidos que cautiven al espectador. Poco a poco van saliendo a la luz detalles de la emisión de las galas especiales que se emitirán este año, entre las que destacan los espacios de Nochebuena y Nochevieja de Telecinco y los especiales musicales con Pablo López, Carlos Vives y Camela de TVE.

Hace unas horas, EL CONFI TV confirmaba en exclusiva que Telecinco ha dado luz verde también a la entrega especial de Reyes, que estará a cargo de la productora Fremantle, responsable también de las galas del 24 y el 31 de diciembre y que conducirán Christian Gálvez y Verónica Dulanto. Programas que ya se grabaron hace algunas semanas y que refuerzan la noticia que Esdiario.com ratificaba hace unos días, sobre el blindaje de estos dos presentadores en Mediaset.

Una apuesta segura

La cúpula de Telecinco ha hecho los deberes y continúa su estrategia para lograr mejorar sus datos, confiando en esta ocasión en el actor y presentador Santi Millán para ponerse al frente de una gala especial de Got Talent España, un valor seguro dentro de la casa.

La gala de Got Talent España se emitirá el día 6 de enero, por lo que no varía su habitual día de emisión, que coincide en sábado. Como era de esperar, Millán estará al frente de esta entrega, acompañado de los habituales Risto Mejide, Edurne, Paula Echevarría y Florentino Fernández, aunque no se descarta alguna sorpresa.

La apuesta de Got Talent para el Día de Reyes supone un cambio importante para la cadena de Fuencarral respecto al año anterior. Y es que la pasada noche del 6 de enero tuvo lugar un especial de Mediaset Night Fever, que no superó el 7,8% de audiencia, con 795.000 espectadores de media, frente a Tu cara me suena: Especial Reyes, que fue el programa más visto de la noche.

Líder en su franja horaria

Con esta entrega extraordinaria, Got Talent España, que mantiene este año su liderazgo en la noche de los sábados, Mediaset apuesta por uno de los pocos programas que le está dando buenos resultados. El concurso de talentos reúne a toda la familia en torno a la pequeña pantalla y garantiza que el espectador vaya a confiar en él para una fecha señalada.

Se desconocen aún los detalles sobre el desarrollo del concurso, pero es de esperar que la gala contará con un único ganador, como ya ocurriera en 2018, o que cuente con la participación de concursantes destacados de otras ediciones.