Los datos que confirmarían el regreso de “Sálvame” a la pequeña pantalla

El esperado estreno de '¡Sálvese quien pueda!' cumple las expectativas de la audiencia, avivando el imaginario del posible retorno del programa, suprimido hace meses por Telecinco.

Y llegó el día. Los enredos de Sálvame y su corte de colaboradores han regresado a nuestras pantallas de la mano de Netflix. La plataforma emitía anoche la primera entrega del reality Sálvese quien pueda, con un casting protagonizado por ocho de los colaboradores del programa diario de Meadiaset.

Tras su despido de la Fábrica de la tele, el grupo se reúne para buscar oportunidades en alguna televisión latina al otro lado del charco. Belén Esteban, Terelu Campos, Lydia Lozano, María Patiño, Kiko Hernández, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros y la periodista Chelo García Cortés ponen rumbo a Miami en la primera entrega de la serie, que consta de tres capítulos. Con esta excusa, el reality mezcla el componente aspiracional de hacer las Américas con el añadido de la cercanía de personajes que sentimos como de casa.

Primera entrega de tres capítulos

Su agudeza retrotrae al espectador al show diario extinto, donde el conflicto recurrente está servido, con hechos cotidianos como la emotividad a flor de piel de Lydia Lozano o la expresividad y contagiosa ilusión de Belén Esteban, todo ello en una coctelera a la que se suma el choque cultural. Netflix ha estrenado los tres primeros episodios de ¡Sálvese quien pueda!, pero aún quedan otros tres por estrenar. Será a principios de 2024 cuando llegue el final de la aventura, grabado en Ciudad de México.

¿Sabes cuando te enamoras, que te despiertas y te vas a dormir pensando en lo mismo? Me pasa con #SalveseQuienPueda, ya vive rent free en mi cabeza. Vaya JOYA pic.twitter.com/xxc4dVhgOZ — xiscopolitan (@sanxisco) November 11, 2023

Así, el final del tercer capítulo de ¡Sálvese quien pueda! muestra un avance de lo que pasará en unos meses y desvela cómo los colaboradores son llamados por la cúpula. "Me han llamado desde la dirección de Netflix para convocarnos a una reunión urgente esta tarde", avisa Terelu a sus compañeros. Más tarde, es Belén Esteban quien entra a una sala con un directivo de la plataforma. "¿Y cómo me puedo dirigir a usted?", pregunta. "Señor Netflix", le responde. Finalmente, la ex de Jesulín de Ubrique abre un sobre y lee algo que la emociona. "¿Me puedo llevar el sobre?", dice con la voz temblorosa. Una costumbre muy popular en el ámbito de la cadena de Fuencarral a la que también recurría La Fábrica de la Tele, la de los colaboradores abriendo un sobre para conocer su futuro.



La diversión está servida, y la producción aprovecha también para cebar los rumores sobre el futuro de Sálvame en Netflix, pues recordemos que algunas informaciones apuntan a que Álvaro Díaz, jefe de contenidos de no ficción de la casa, estaría pensado en recuperar la versión diaria del programa que les dio fama hace más de 14 años. La respuesta de la audiencia sería determinante para confirmar el tirón de los integrantes del reality y situarlos en un formato directo, emitido desde las instalaciónes de la compañía en Tres Cantos.