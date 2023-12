Paloma García-Pelayo estalla contra un amigo famoso en “Y ahora, Sonsoles"

La periodista, gran amiga y defensora del artista, reacciona de forma contundente ante la actitud de Bertín Osborne con la prensa en sus últimas y contadas apariciones.

El cantante Bertín Osborne no levanta cabeza en los últimos meses y parece que su trabajo se ha vuelto invisible para dar paso a las múltiples noticias que destapan la azarosa vida sentimental del artista, tras conocerse su próxima paternidad.

El presentador está viviendo una de sus peores etapas mediáticas, cosa que sorprende al público, pues siempre se ha mostrado afable y educado ante los reporteros y ahora parece repudiarlos.

Nuevo encontronazo con la prensa

Hace escasas horas, volvía a ser noticia tras enfrentarse a la prensa, a pocas semanas de volver a ser padre, demostrando, una vez más la tensa situación que vive desde que saliera a la luz su relación con la fisioterapeuta Gabriela Guillén.

El artista daba la cara este viernes tras un concierto celebrado en Gijón y allí mostraba su enfado con los medios asegurando que no iba a hablar por el trato que han tenido con él este verano: "Me he llevado fenomenal con vosotros, os he atendido, he sido educado pero este verano me habéis hecho tanto daño, que encima, no me pidáis que os hable".

La misma actitud se repetía más tarde en el aeropuerto cuando un equipo de Europa Press preguntaba a Osborne cómo se encontraba, a lo que respondía de manera muy cortante: "Si me dejas en paz, bien". "No te voy a contestar", añadía después de que la periodista le dijera que le estaba dando un espacio para expresarse y haciendo su trabajo.

La polémica no ha tardado en llegar y la tensión quedaba latente en Y ahora, Sonsoles, cuando una de sus confidentes de cabecera, Paloma García-Pelayo, se pronunciaba sin defensa posible ante el comportamiento de Bertín Osborne, dedicándole unas palabras que lo han sentenciado.

La periodista se muestra tajante

La mala actitud que viene teniendo Osborne con los reporteros en los últimos tiempos es insostenible. "Es un error perder los nervios de esa manera porque al final dice mucho de ti", argumentaba Paloma García-Pelayo.

"Es cierto que es normal estar tenso, tiene motivos de preocupación familiares, y momentos de nervios puede tener cualquiera, pero en esto no acierta. Espero que se le vaya pasando para que tenga otra cara, que la tiene, y es muy buena", argumentaba García-Pelayo, defendiendo que la actitud de Osborne es mejorable, y que tiene la capacidad para comportarse más amablemente con la prensa a pesar de sus dificultades personales.

"Es verdad que Gabriela ha sido el tema principal desde el verano y protagonista pero ha habido otras historias que se las ha ido encontrando en el camino mediático", proseguía García-Pelayo, explicando los motivos de la actitud altiva de Osborne y, para que no todo fuese malo, tratando de romper una lanza a su favor.

García-Pelayo concluía que el artista se encuentra en un buen momento profesional, pero que su vida personal es complicada y que actitudes como esta no ayudan a mejorar la situación.