Gloria Serra desvela el motivo por el que se tambaleó su vuelta a La Sexta

Ocurrió en la inauguración de la nueva temporada de su programa, “Equipo de investigación”, donde la presentadora sufrió un encontronazo con la dirección por el caso “Sancho”.

Se cumplen 13 años desde que se emitiera por primera vez Equipo de investigación en La Sexta y el balance para Gloria Serra no puede ser mejor. Se trata de uno de los programas españoles más respetados de la pequeña pantalla y su presentadora ha confesado en una entrevista reciente los entresijos que nadie ve.

La periodista, que estuvo previamente en Antena 3 durante dos años, ha desvelado a Ricard Ustrell el balance que hace de su trayectoria en el grupo Atresmedia, aseguró que los reportajes que plantea siempre tienen el objetivo de aportar algo nuevo.

Controversia por el caso Daniel Sancho

Es por eso que, cuando se le encargó la investigación sobre el caso de Daniel Sancho en el primer capítulo de la nueva temporada, la comunicadora tuvo sus dudas, entre otras cosas porque ya tenía un tema reservado para ese momento y le hicieron cambiar los planes.

Las alarmas se encendieron cuando la periodista intentó hacer reflexionar a su equipo de dirección sobre lo intoxicado que ya estaba el tema después de dos meses de seguimiento. "Este año hemos arrancado con Tailandia, pero teníamos previsto empezar con otro tema. Cuando me lo dijeron, me enfadé", reveló Gloria Serra, que procedió entonces a explicar el motivo de su desagrado con el caso.

Gloria Serra ENFADADA por el CASO de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, por equipo de investigaciónhttps://t.co/P897e17EQe@garcia_youtube #gloriaserra #danielsancho — yomismo (@simiosinpelo) December 5, 2023

"Hace dos meses que ya hay doscientos periodistas españoles explicando todo lo relacionado con el crimen cometido por el hijo de Rodolfo Sancho", explicaba la presentadora. "¿Qué vamos a explicar nosotros?", sentenciaba la catalana, quien insistía en explicar al presentador de Collapse las muchas dudas que tuvo al principio sobre ese reportaje. Pero parece que todo se quedó en un enfado transitorio, ya que mas tarde explicó lo contentos que quedaron con el resultado final.

"Pues lo conseguimos. Conseguimos testimonios de gente que no había hablado para la policía, un testimonio que demostró que ya le estaban investigando antes de que se entregase…", confesaba la periodista. "Sacamos buen material, pero yo no lo veía porque nosotros vamos a hacer cosas que la gente no ha hecho porque si no, no vamos", concluía para zanjar el tema.

Última hora en el caso de Daniel Sancho: un nuevo giro que vuelve a complicar su futurohttps://t.co/PR0l1Jvq41 — Lecturas (@Lecturas) December 6, 2023

Serra añadió que esta nueva entrega será especial, pues combinará la esencia de siempre con casos mediáticos que han dejado huella en nuestro país. Ahora solo queda esperar la fecha de estreno, que se prevé para principios de 2024.

Mientras tanto, el caso de Daniel Sancho sigue dando titulares, ahora por las noticias que aseguran que sus actos han impactado económicamente en el país, según aseguraba en TardeAR la dueña del hotel cercano al lugar del crimen, que ha sufrido hasta 30 cancelaciones de reservas desde la detención del joven chef español en agosto.