La reacción de María Verdoy tras anunciarse su despido del programa “Fiesta”

La periodista, arropada por todo el equipo, no ha podido evitar mostrar su lado más humano ante sus compañeros, al anunciarse oficialmente su nueva andadura profesional.

Mucho se ha hablado de la ruptura contractual entre Mediaset España y La Fábrica de la Tele, que se hacía pública hace unas semanas, tras emitirse un comunicado oficial. El fin de la relación empresarial suponía el cierre de la productora y el cese de los programas que ha mantenido durante años en antena: Socialité, Viajando con chester y Todo es mentira, entre otros, que eran cedidos a la cadena para mantener su emisión por otros medios.

Y es que los desencuentros han sido constantes desde que la productora decidiera poner punto y final al programa Sálvame en el mes de junio y parece ser que uno de los puntos de inflexión que salieron a relucir fue la petición que hizo Mediaset de prescindir de María Patiño y Nuria Marín como presentadoras de Socialité.

Mediaset consigue su objetivo

La cadena ha conseguido finalmente su objetivo y el próximo 31 de diciembre será el último día de emisión con ambas periodistas al frente del programa. A partir del 6 de enero, el formato pasará a estar producido por Fénix Media, productora de Christian Gálvez y autora de varios concursos de Telecinco.

La decisión de Mediaset se hacía oficial hace unas horas en el programa Fiesta, donde se anunciaba la salida de María Verdoy, provocando un gran revuelo. Hasta ahora, la periodista formaba parte del equipo como reportera, colaboradora y co presentadora en plató. Además, junto a Frank Blanco se encargó de sustituir a Emma García durante los meses de verano.

Este sábado, Verdoy rompía a llorar y se despedía de la presentadora vasca y de todo el equipo de Fiesta: "Hoy es un día muy emotivo para mí. Me has dado tanto, Emma. Muchísimas gracias. Desde el día 6 presentaré Socialité que es un programa del que me declaro fan y pido que me deis una oportunidad".

Entre sollozos compartía los últimos momentos del programa, arropada por todo su equipo, mientras su jefa, emocionada explicaba: "La conocía hace unos años, en Viva la vida. Las despedidas son un poco tristes. Se acaba una etapa muy bonita donde hemos compartido muchos momentos y empieza otra que es maravillosa para ti, que te la mereces... estoy feliz por ti".

A lo que la periodista respondía : "Llevo todo el día despidiéndome de un equipo maravilloso, de un plató que lleva siendo mi casa desde hace cinco años. Eres muy generosa, me has dado tanto...", mientras recibía un regalo de manos de la directora del programa, cerrando así su etapa profesional como redactora del programa.