Sonsoles Ónega recibe la peor de las noticias durante la promoción de su libro

La presentadora se ha visto obligada a desmentir los rumores que sobrevuelan su elección como ganadora del último Premio Planeta con “Las hijas de la criada”.

Sonsoles Ónega se encuentra en plena gira de lanzamiento de su último libro, Las hijas de la criada, la novela con la que ha ganado el Premio Planeta 2023. La "reina" de las tardes de Atresmedia, que mantiene su liderazgo frente a su máxima rival, Ana Rosa Quintana, no parece estar disfrutando del momento dulce que envuelve su mejor momento profesional. Acostumbrada a contar historias sobre otros protagonistas de la actualidad, la escritora se ha visto salpicada en los últimos días por una polémica ajena a su voluntad, alcanzando un protagonismo que ha empañado la celebración.



Y es que, aunque ha pasado casi un mes desde que la hija de Fernando Ónega se llevara a casa el codiciado galardón, los detractores no tardaron en salir a cuestionar la veracidad del mismo, al trabajar en Antena 3, cadena de televisión que pertenece al grupo empresarial que concede este reconocimiento, dotado económicamente con un millón de euros.

La presentadora defiende su trayectoria como escritora

En una de sus últimas entrevistas la comunicadora ha expresado su desilusión al respecto y ha tenido una dura respuesta a sus críticos: "Me cuesta justificar la cantidad de años que llevo escribiendo y presentándome a premios sin ganar. No sólo por el Planeta, sino por el Premio Fernando Lara que gané en 2017, que es el segundo premio más importante de este grupo editorial, y aún trabajaba en Telecinco", lamentaba durante su declaración a elDiario.es.





Sonsoles Ónega (@sonsolesonega) : "Lo más bonito que me ha dado el Premio Planeta ha sido el reconocimiento de mis hijos, que vieron la noticia por TikTok" https://t.co/wFc4TwpzM3 — Hora 25 (@Hora25) November 8, 2023

«Se la ha juzgado antes incluso de que estuviera en librerías», expresa con dolor Sonsoles, mientras confiesa que sabe bien lo que es ganar un premio y lo que no, y se dirige a todos sus críticos pidiendo un poco de respeto a su trabajo: «Me cuesta mucho tener que justificar la cantidad de años que llevo escribiendo y presentándome a premios sin ganar«.



«Me duele un poquito y no me cuesta nada confesarlo porque los que trabajamos en los medios de comunicación y tenemos un altavoz tenemos que ser conscientes del efecto de nuestras palabras, y a mí me duele», expresa Sonsoles Ónega. Pese a todo, la presentadora de Y ahora Sonsoles trata de quitarle hierro a todo: «Dicho esto, no pasa nada. Este es el premio a una novela».

Ónega ha respondido también sobre las guerras de audiencia y la rivalidad de Y ahora Sonsoles con otros espacios como TardeAR, y la presentadora es contundente. «Me alegra que a la gente le vaya bien, incluso mejor que yo, porque es una forma de aprender de los demás», afirma. «Siempre he estado rodeada de jefas mujeres. Y siempre nos hemos alegrado de lo que le iba pasando a cada una», revela la periodista en tono positivo. La escritora no olvida sus días como corresponsal en Informativos Telecinco. "La envidia no me representa. Siempre he tenido muy buenas compañeras de trabajo".