Aldón cambia de idea en tiempo récord sobre Ortega Cano tras arrojar la piedra

Después de sembrar la duda sobre el padre de su hijo, la diseñadora utiliza el mismo foro en el que arrojó la piedra y escondió la mano para muda su opinión en tiempo récord.



La ex señora de José Ortega Cano necesitaba su momento de gloria este domingo en el programa donde colabora y lo solicita constantemente para no dejar lo que realmente le gusta, los medios. La polémica. Con la familia de su exmarido y con quien le destape la máscara. La tarde fue gloriosa para la señora de la costura y el patronaje. Otrora. Aquello quedó en una formación pagada por el diestro cuando estaba enormemente enamorada. Testigo de aquel día del comienzo de estudios privados en patronaje y diseño fue la diseñadora de alta costura Marily Coll. Esta es otra historia.

Ana María Aldón cambia de idea sobre la función de padre de Ortega Cano en tiempo récord

Domingo. 18 horas. Ana María Aldón desmiente a ESdiario y al responsable del artículo. Un presente. Tan sólo se ha contado la verdad de lo sucedido y la mentira. Es de justicia decir que la mujer que un día sustituyó a Rocío Jurado en la vida del cartagenero este domingo reconoció la verdad. “José es una padrazo”, una afirmación que sale de su boca después de afirmar siete días antes en el mismo programa que había ciertas irregularidades en el cumplimiento del convenio regulador. Qué pronto se ha solucionado todo. Arte de magia.

El tema del convenio regulador con todo lo que implica lo saca a la palestra mediática la propia Ana María Aldón

El tema del convenio regulador con todo lo que implica lo saca a la palestra mediática la propia protagonista. Aldón deja al pie de los caballos al padre de su hijo. Curiosamente 4 días después, la revista Lecturas (con todo el derecho del mundo a informar. Derecho a la información) publica los presuntos problemas financieros de Ortega Cano. Coincidencia en el tiempo entre las palabras de Ana María y lo que publica su revista afín. Quizás sea una casualidad. Y no causalidad. O viceversa.

Ana María Aldón se mete en la casa de GH, Ortega Cano se ocupa durante este tiempo de todo lo relacionado con el hijo en común, no contenta con esto, la señora le pide que le ingrese 600 pavos por la pensión de alimentos.

Hay gente con jeta, pero lo de esta señora...#Fiesta26M pic.twitter.com/zzVSiv4Rui — El Indio (@Jero20033756) May 26, 2024

ESdiario genera temas propios. En numerosas ocasiones. Pena que este de Ana María Aldón no haya sido de producción propia. La generadora ha sido costurera y vendedora de ropa de Cobo Calleja. Este segundo dato también fue información que facilitaba su propio programa, Fiesta, presentado por Emma García. Un domingo su ex marido es irregular en sus actuaciones y el siguiente domingo es un gran padrazo. La verdad tiene un camino. En el momento que un medio ha contado la verdad de los sucedido con los 1.200 euros que recibe por parte de José Ortega, ella ha contado la verdad. El torero ya no es malo. Ahora es el mejor padre. El milagro de los panes y los peces. Qué barbaridad.

Con la información de Aldón contábamos desde hace un año. No se ha querido publicar hasta que fuera la protagonista quien hablase del convenio regulador. Así ha sido. Y ha sido contado. La mujer del Club Náutico de Chipiona es una profesional de la televisión. Ella es sabedora que si no crea temas no va a la pequeña pantalla. En su derecho está.

Este medio conoce la ley. Este medio hace información. Lo que este medio desconoce es el precio de las peras y las manzanas. Ni como se corta una falda plisada. Este medio es consciente que cuando un personaje abre la puerta de su casa, uno ya se podría sentar en el comedor. Ana María Aldón ha comenzado el tema de su vida y su entorno y este domingo lo remató. Derecho de réplica. Perfiló su mejor y codiciado rostro.