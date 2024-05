Jorge Javier Vázquez sufre una inesperada encerrona en su propia casa

El que fuera presentador de "Sálvame" ha sido invitado al programa de prime time de Telecinco, donde ha vivido un tenso reencuentro con una ex compañera, tras años distanciados.

Jorge Javier Vázquez visitaba anoche ¡De viernes! para repasar los temas de actualidad, en los que recientemente ha sido protagonista y repasar su trayectoria profesional en la cadena, desde su paso por Sálvame como el Deluxe, pero la realidad ha sido otra muy distinta.

El presentador de Supervivientes, que ha recuperado el favor de Mediaset y disfruta de nuevo de notoriedad en el ámbito profesional, se encuentra al margen de la repercusión del nuevo proyecto de sus antiguos compañeros en Ni que fuéramos Shh, que se emite en internet.

Una entrevista agridulce

Tan al margen que apenas guarda relación con ninguno de ellos y el plató de De Viernes le volvía a reencontrar con una vieja compañera de programa con la que no ha vivido sus mejores momentos en los últimos años. Jorge Javier y Rosa Benito se encontraban cara a cara después de años sin coincidir y tras las sonadas polémicas que los distanciaron cuando ambos trabajaban en el mismo equipo, de la mano de La Fábrica de la Tele, algo que la madre de Rosario Mohedano ha querido recalcar antes de saludarlo.

Jorge Javier Vázquez y Rosa Benito se reencuentran en Telecinco tras años de enemistad y reproches públicos



La ex colaboradora de 'Sálvame' y el presentador vivieron sus últimas polémicas televisivas a causa de Rocío Carrasco #DeViernespic.twitter.com/lnE6VOu2US — telemagazine (@telemgzn) May 24, 2024

Han sido Santi Acosta y Bea Archidona los que han animado a la colaboradora para que se acercara a saludar a su ex compañero en directo: "Me han dicho que Rosa no quiere verme", afirmaba el de Supervivientes, como preludio de la frialdad que iban a vivir los telespectadores ante el escueto saludo de ambos.

El verdadero reencuentro no era emitido al completo, ya que el programa tiraba de vídeo en uno de los momentos estelares de la noche, pero si daba para dejar latente la enemistad que existe aún hoy entre ambos: "Nosotros, es verdad que hemos tenido momentos maravillosos como tú has dicho, Supervivientes, que fue el año en el que tú empezaste, fue magnífico...", empezaba una contenida Benito.

"Lo pasamos muy bien, sí", respondía a la madre de Mohedano el presentador sobre la larga etapa de Sálvame, al que Rosa añadía un pero: "Últimamente, ha habido momentos difíciles...", intentaba reprochar al de Telecinco. "¡Invierno total!", exclamaba Jorge Javier: "Pero, a partir de ahora, quiero que sea verano total", remataba, antes de fundirse en un abrazo con él.