Belén Esteban "castiga" a su marido Miguel sin sus senos hasta nueva orden

El príncipe consorte del pueblo va a estar "a plan" en algunos aspectos de la vida íntima de la pareja según han confirmado la propia colaboradora de Telecinco a los cuatro vientos.

Como si no tuviera suficiente con quedarse sin trabajo después del anuncio de cierre de Sálvame después de 14 años en antena, Belén Esteban encima no gana para caídas y accidentes...

Todavía recuperándose de la grave lesión que sufrió en plató hace tiempo, este lunes entró en plató y contó que ha sufrido un nuevo percance. Siguiendo las recomendaciones de su médico, camina una hora al día, pero la última vez algo pasó y sufrió un nuevo percance.



El médico le ha prescrito deporte para fortalecer el hueso fracturado en su caída y Esteban lo cumple cada día. Por eso, la colaboradora iba caminando mientras charlaba por teléfono cuando, de pronto, se escurrió y cayó: "Parece que Dios me cogió la pierna mala pero...". El caso es que su pierna lesionada está bien, pero tiene una herida en la otra: "La rodilla está hinchada, raspada y el pecho izquierdo...".

Belén Esteban no se deja arrastrar por el desánimo en esta fase delicada

Dos chicos la ayudaron a levantarse y no fue al hospital porque acudió en su busca su marido Miguel que es sanitario: "Ya le he dicho que castigado, este pecho no existe ahora mismo", bromeó.

Un nuevo trastazo que esta vez y a pesar de las circunstancias no ha podido con ella ni con su estado ánimo. De hecho, María Patiño quiso poner en valor la actitud de su compañera que apenas unas horas antes la llamó desolada: "Me llamó llorando, me asusté... me decía que no iba a venir pero ¿alguien le ha notado algo?". Al revés. Entró en Maquillaje cantando para animar a todos sus compañeros que atraviesan una fase delicada tras el anuncio del fin de Sálvame: "Hay que ser valiente y ya está", confirmó la princesa del pueblo.

Y es que Belén lo que no quiere bajo ningún concepto es quedarse en casa y así se lo dejó claro al asesor laboral que este lunes ayudó al equipo del programa a preparar su currículum.

El currículum de Belén Esteban triunfa en plató y en redes sociales

"Tengo 49 años y son una mujer independiente desde bien jovencita", se presentó ante el experto en motivación de equipos. "Soy copresentadora, lo primero; lo segundo, relaciones públicas, usted necesita lo que sea y yo se lo consigo. Tercero, soy empresaria, también soy bailarina porque gané Más que baile y cantante porque, aunque cante mal, animo a la gente".

Belén Esteban haciendo su CV en directo 🤣 Por dios cómo nos vamos a quedar sin esto #SalvameNoSeToca pic.twitter.com/gzYKnByUGI — ismael DelasHeras (@ismaeldlasheras) May 8, 2023

Y es que la colaboradora tiene claro que vale "para todo" y es que podría cantar en cualquier sitio: "En eventos de comuniones, bodas y bautizos y sobre todo animo a la gente, que para mí es lo más importante".

Belén Esteban regalándonos un meme mientras cena con el resto del equipo de Sálvame 🤣🤣🤣🤣🤣



Les chapan el programa, pero… PIM PAM PUM#yoveosálvame #SalvameNoSeToca #SalvameNoSeToca8M pic.twitter.com/9IptgrR8S7 — WONDER ARAN NOCHENTERA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) May 8, 2023

En resumen que "yo valgo para todo, levanto hasta el último que hay en la silla. Lo que no quiero es estar en mi casa porque se me cae encima y yo quiero dar todo de mí porque tengo mucho que dar todavía".

Aunque en las últimas dos décadas ha pasado por varios programas tiene claro que Sálvame es el de su vida y alabó a todo el equipo: "Son unos cerebritos y valen mucho".