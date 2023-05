El grosor de las lágrimas de Jesulín hace polvo a la cadena de Belén Esteban

Este miércoles Belén Esteban se pasó buena parte de la tarde hablando del padre de su hija Andrea Janeiro en el Sálvame de Telecinco. Ahora que Jesulín vuelve a televisión y se pasea por los platós hablando de su vida privada, la princesa del pueblo ha decidido volver a abrir la veda.

Muy dolida señaló que "no estoy rota por mí, estoy rota porque vendamos una película que no existe, lo que pasa es que no puedo hablar, pero te garantizo que la familia feliz no existe" dejó claro lanzando un mensaje al torero: "Escucha, contesta a los WhatsApp".

No pudo morderse la lengua y confesó que no ha recibido su ayuda y atención en todos estos años: "Tampoco nos hace falta así que no pongas medallitas, a esa la he parido yo, pero sabes qué, que es tuya, aunque otras personas que están cerca de ti piensen que no es tuya. Toda la familia sabe lo que hay, lo que pasa es que muchos se callan por miedo".

Belén Esteban dijo alegrarse de que ahora haya decidido ir de plató en plató porque le va a venir muy bien, puesto que "es un desgraciado, vende una felicidad que no tiene y yo no necesito nada, yo solo necesito que en vez de tres son cuatro y hay algunos que no tienen ni oficio ni beneficio y se les da todo y hay una que tiene una carrera, que se ha ido muy lejos".

Jesulín promociona en El Hormiguero su nuevo trabajo televisivo

Dicho y hecho apenas unas horas después Jesulín de Ubrique seguía con su tournée televisiva y acudía a El Hormiguero junto a Albert Espinosa para promocionar el programa El camino a casa, un programa en el que los personajes se reencuentran con su pasado y reflexionan sobre el paso de los años.

Jesulín aseguró a Pablo Motos que ver el programa en su casa "ha sido un pañuelo de lágrimas" porque "me ha hecho una ilusión fantástica, me he emocionado muchísimo, me ha traído recuerdos imborrables, fui muy feliz ahí también y sobre todo, estar en sitios donde había nacido y vivido".

El torero reflexionaba en directo de la habilidad de Albert para que se sintiese completamente cómodo y pudiese abrirse en canal sin pensar que estaba en televisión ya que "soy una persona dura de soltar las lágrimas, pero ha quedado genial, me has hecho un regalo de cojones".

Un programa que ha conseguido que Jesulín regresase al colegio donde estudió, una etapa en la que considera que "he disfrutado" a pesar de no ser "un alumno estrella", "cuando terminaba la feria de Ubrique me encantaba ir a por los libros para forrarlos" aseguró, dejando a entrever que comenzaba el curso con ilusión aunque no lo terminaba.

El presentador le puso un vídeo en el que se ve cómo Jesulín entra en la casa donde creció de pequeño y, muy emocionada, reflexionaba que hace que no acudía 38 años... una experiencia que le hizo recordar a sus padres y tres hermanos, donde "fuimos muy felices". "He sido un niño feliz", admitió a pesar de que "mi etapa infantil no ha sido normal porque me estaba jugando la vida".

El grosor de las lágrimas de Jesulín impacta a Albert Espinosa

Por su parte, Albert Espinosa destacó lo bonito que es ver a Jesulín emocionado y en concreto "el grosor de sus lágrimas", reflejando que tiene un niño dentro que ha conseguido sacar en la grabación de este programa y además aseguró que "él perdona y olvida por un bien mayor".

Lo que más llamó la atención de la entrevista ha sido la confesión que hizo Jesús Janeiro sobre cómo duerme: completamente desnudo y con una almohada entre sus piernas... un relato que escandalizó al público y al presentador, pero que se debe a que el torero necesita sentirse libre en la cama.

Además, el hijo de Carmen Bazán desveló que tiene pendiente tatuarse la cabeza de un tigre en la espalda ya que "el año que yo tuve el accidente de tráfico tenía previsto hacerme un tatuaje en la espalda, quería tatuarme la cabeza de un tigre y me lo voy a hacer".

Jesulín de Ubrique dispara las cifras de El Hormiguero en Antena 3

Una entrevista de lo más esperada poco después de trascender que será participante de MasterChef Celebrity. Sin embargo, el torero evitó hablar de temas polémicos, como el de su familia o sus hijos.

Algo que le valió a Antena 3 para mejorar las cifras de El Hormiguero este miércoles alcanzando el 16.5% de share y 2.259.000 espectadores, sus mejores datos desde el 19 de abril, y marcando aún más distancias precisamente con la cadena para la que trabaja Belén Esteban. A estas horas Telecinco anotaba un 9.5% y 1.303.000 para Supervivientes: Última Hora.