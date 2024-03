La drástica decisión de Joaquín Torres que afecta directamente a su relación

El arquitecto, que atraviesa uno de los peores momentos de su vida tras sufrir un aparatoso accidente del que no se ha recuperado, ha sorprendido a todos en "Y ahora Sonsoles".

Joaquín Torres acudía el pasado jueves a Y ahora Sonsoles para conceder su primera entrevista tras la muerte de su madre y para seguir denunciando públicamente el conflicto familiar que mantienen con uno de sus hermanos.

El arquitecto se mostraba más sincero que nunca y reconocía los problemas que le estaba causando esta situación, incluso en su matrimonio con Raúl Prieto: "Lo estamos pasando mal como pareja. Ahora mismo me tengo que sanar yo y él es incapaz, ya no puede dar más. Llega un momento que cuando las cosas no funcionan de una manera adecuada… Es el amor de mi vida, pero ahora necesito curarme y todo lo demás es secundario".

Diferencias insalvables

Torres confesaba totalmente destrozado estar viviendo una profunda crisis con su marido, el que fuera jefe de Belén Esteban y no escatimó al hablar de todos los problemas que está viviendo, tanto física como emocionalmente.

La drástica decisión de Joaquín Torres en plena crisis matrimonial con Raúl Prieto https://t.co/x6AeFMCBCl — elnortepuro (@elnortepuroo) March 15, 2024

Una situación que se agravaba hace un par de semanas cuando su madre fallecía, envolviéndolo en una profunda tristeza y que provocaba días más tarde una guerra familiar por la herencia. Algo que agrava una delicada situación de salud, ya que tendrá que volver a pasar por el quirófano para solucionar los problemas provocados por el atropello que sufrió con su moto.

Torres lloraba desconsoladamente al hablar de ello, dejando a todo el plató en shock, mientras confesaba que ha tomado una decisión que afecta al matrimonio, que la periodista Beatriz Cortázar confirmaba al día siguiente a Sonsoles Ónega: "Esto claro que afecta, pero no para hablar de una ruptura ni una separación. Por salvar ese amor y por salvar ese matrimonio, ha tomado la decisión de mudarse a casa de sus hijos porque él necesita que corra un poco el aire", explicaba en Antena 3.

💬 Los últimos mensajes entre Joaquín Torres y su hermano que evidencian su mala relación: "Eres lo peor". #YAS15Mar



👉 https://t.co/BXDQk2bKNV 👈 — Antena 3 (@antena3com) March 15, 2024

Información que completaba Pilar Vidal, quien también ha ofrecido detalles hasta ahora desconocidos : "Esa distancia es algo habitual en ellos. Él suele irse a casa de su socio, Joaquín Llamazares. Van y vienen, van y vienen y lo han hecho incluso antes de casarse”, comentaba la colaboradora.