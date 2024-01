Efrén hace el favor del siglo a Marta López y Telecinco aguanta el embate de TVE

No lo tenía fácil el nuevo experimento de Mediaset para intentar recuperar el terreno perdido en los audímetros, pero contra todo pronóstico algo ha cambiado en el seno de la cadena...

No lo tenía fácil GH Dúo este jueves de derbi de Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Madrid en La 1 de TVE. El partidazo entre los dos equipos madrileños que se saldó con victoria colchonera en la prórroga con gran expectación y/o tensión le dio lógicamente cifras estratosféricas a la cadena pública hasta bien entrada la franja del late night: un 32% de share y 1.4.771.000 espectadores durante el partido y hasta 40.8% y 4.992.000 durante el tiempo añadido.

Y a pesar de todo, la gala del nuevo reality de Telecinco con la expulsión de Luca Onestini no solo mantuvo el tipo sino que incluso mejoró algo sus propios datos ascendiendo hasta el 11.9% de share y 890.000 espectadores, frente al 11% y 813.000 de la semana pasada.

Entre otras cosas gracias a los contenidos que está generando una pareja que entró junta al concurso pero que cada día que pasa está más separada provocando un culebrón dentro de la Casa de Guadalix que no para de dar titulares.

Y es que tal como predijo Kiko Hernández lo de Efrén Reyero y su amiga Marta López no podía salir bien y así está sucediendo.

Visto que la cosa entre ellos iba de mal en peor, ambos se vieron la cara en la Sala de la verdad, como como dijo la presentadora Marta Flich, más bien la Sala de las mentiras.

Reyero y López fueron los primeros en estrenarla en esta edición de GH Dúo el pasado martes y se vivieron auténticos momentos de tensión después de que Marta se enterase de que Efrén había tomado distancia con ella. La concursante se sentía decepcionada con la actitud del exconcursante de Mujeres y hombres y viceversa y así se lo hizo ver.

En un segundo asalto, Marta Flich les dio la bienvenida a la sala de las mentiras y aunque al principio ninguno quería hablar, todo terminó estallando.

Ella le reprochó a él ser una persona muy ambigua: "Yo no quise seguir con él. No entiendo el juego de intentar dejarme mal como si fuera una arrastrada detrás de él. Yo sabía que él estaba con una chica y no he dicho nada. Porque le quiero mucho".

Marta López consigue lo nunca visto en uno de sus realitys: no ser expulsada a la primera

Él, sin embargo, no se cree las palabras de ella, asegura que hace cuatro años le pasó lo mismo, que salieron cosas, se las calló y Marta le acabó pidiendo perdón.

Sea como fuere, parece que de momento ambos han partido peras y a partir de ahora, tal como quería Kiko Hernández, concursarán cada uno por su lado: "Efrén me parece un buen tío, pero no quiero relación con él", sentenció su gran amiga.

De momento no le está yendo mal siguiendo los consejos del veterano excolaborador de Sálvame, porque tal como recordaron las redes sociales este jueves de expulsión en GH Dúo, Marta López siempre resultó expulsada a las primeras de cambio en todos los realitys en los que participó y esta vez, a pesar de estar nominada, no fue la elegida para abandonar la casa.