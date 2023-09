El presentador de Telecinco que dio un pico a Terelu Campos destapa su "hazaña"

Coincidiendo con el cumpleaños de la hija mayor de María Teresa Campos uno de los nuevos rostros de la cadena de Mediaset optó por desvelar algo que nunca se había contado en público.

Terelu Campos celebró su 58 cumpleaños rodeada de sus familiares y amigos más cercanos tal y como se esperaba y como su propia hija, Alejandra Rubio, anunció este jueves en el programa en el que colabora Así es la vida.

Acompañada por su inseparable hija, Terelu reunió en una discreta celebración también a sus amigos Raquel Abad y Kike Calleja, su hermana Carmen Borrego y su sobrina Carmen o el conocido director de televisión Raúl Prieto junto a su marido Joaquín Torres.

Como es costumbre en ella, atendió a la prensa y confesó que aunque "ha habido años en los que sí que he hecho una celebración con muchísimas más personas" este año "no se da el caso" porque las circunstancias no son las propias para hacerlo pero matizó que "yo no llevo ningún mal año", tanto es así que el balance que hace de este año es "tranquilo y positivo en lo profesional y en lo personal ya todo el mundo lo sabe".

El pico de César Muñoz a Terelu Campos en un Orgullo que recordó su hija Alejandra

Poco antes y coincidiendo con este 58 cumpleaños, el programa de Telecinco Así es la Vida recordaba alguno de los momentos de su ampliar trayectoria televisiva como presentadora. En plató, su hija, Alejandra Rubio, reaccionaba con sorpresa a algunas imágenes que nunca antes había visto pero mucho más aún cuando el presentador César Muñoz revelaba una anécdota inédita.

"He alucinado", decía Alejandra Rubio sobre las imágenes de su madre. En ese momento, César apuntaba al parecido físico entre madre e hija, pero la colaboradora lo negaba: "Qué va, ojalá. Yo tengo mucha mezcla de mis padres. Ella tiene la nariz perfecta y mi madre siempre me dice Tú no tienes mi nariz y le digo Ya, hija, ya lo sé. No hace falta que me lo digas", comentaba Rubio.

Sandra Barneda, que ha coincidido con Terelu Campos y Alejandra Rubio en el mismo plató, aseguraba que ese era un ejemplo de la naturalidad y relación que tienen madre e hija. "En treinta segundos se pelean y en treinta segundos se arreglan", decía.

Fue entonces cuando César Muñoz continuaba con el programa pero antes revelaba que se dio "un beso consentido" con Terelu Campos en una ocasión. Fue durante un Orgullo y Alejandra Rubio asentía con la cabeza pareciendo recordar la historia.

Una anécdota que, sin embargo, no logró ayudar al magacín de Telecinco a mejorar sus cifras en los audímetros. De hecho, Así es la vida bajó este jueves hasta el 8.6% de share y 578.000 espectadores, sus datos más discretos desde hace una semana.