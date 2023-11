Emma García se ausenta de forma inesperada de “Fiesta” por una buena causa

El programa anunciaba a primera hora de la tarde de forma abrupta la noticia, con un mensaje lanzado con voz en off, que mantuvo en vilo a la audiencia durante horas.

Es habitual que Fiesta nos sorprenda cada sábado con el cebo de alguna noticia que no ve la luz hasta el final del programa. Este sábado, el protagonismo lo acaparaba la propia presentadora, Emma García, dejando descolocada a toda su audiencia.

"Atención, una noticia de última hora nos obliga a interrumpir la emisión de Fiesta”, sonaba una voz en off mientras sonaba una alarma. "Algo muy importante y nunca antes visto en este programa está a punto de suceder. Y no tiene nada que ver con ninguno de nuestros colaboradores", continuaba explicando la voz en off.

"Por primera vez la protagonista de nuestra exclusiva es ella", añadía mientras se veían imágenes de Emma García y explicaba que había algo que impedía que la presentadora acabara el programa de la tarde del sábado.

Un motivo de fuerza mayor

"Hoy Emma García abandona Fiesta. Tras el cebo, la presentadora tomaba la palabra para transmitir que le había dado un poco de miedo ese cebo. "Menos mal que sé de que se trata esto, sino me hubiese entrado algo de miedito", confesaba al público.

Así, momentos después, la presentadora vasca anunciaba que se ausentaba de su programa para recibir el prestigioso galardón que concede la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España cada año a los mejores profesionales del sector. Y que este año han recaído en ella, en El Hormiguero, en Igor Gómez (Telediario Fin de Semana de TVE), Risto Mejide y Cristina Pardo.

Emma García recoge emocionada la 'Antena de oro': "Mi padre esta semana hubiera cumplido años" https://t.co/ppOVu2s5PQ a través de @fiestatelecinco — Asun (@AsunCarretero) November 25, 2023

Emma explicaba que ella y la directora de Fiesta, Eva Espejo tenían que abandonar el programa minutos antes de que finalizara. "Nos tenemos que ir querida Eva Espejo. Nos tenemos que ir al Casino de Aranjuez y no me gustaría llegar tarde. Nos dan la Antena de Oro y estoy muy feliz”, expresaba llena de júbilo.

Así daba paso a María Verdoy, quien se ha puesto al frente de Fiesta el resto de la tarde. La habitual copresentadora del programa ya tiene tablas, pues se ha encargado en otras ocasiones de conducir el magazine del fin de semana, como ya hizo este verano junto a Frank Blanco, que el pasado viernes sustituía también a Beatriz Archidona en TardeAR, el programa que produce Ana Rosa Quintana.