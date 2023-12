Los motivos por los que Omar Montes ha sido perseguido recientemente en México

El artista ha confesado este martes a Pablo Motos en “El Hormiguero” cómo llegaron a intimidarle unos jóvenes que le siguieron hasta un restaurante y cuál fue su reacción.

Omar Montes ha visitado El Hormiguero para promocionar su último trabajo Te cambié por él, que ha lanzado junto a Kimberly Loaiza. Se trata de una colaboración que ha generado cierta polémica, según ha contado el invitado de Pablo Motos.

El cantante, que acumulaba en verano 82 millones de reproducciones en Spotify con con su canción Arena y sal, estuvo de promoción en México hace unas semanas, lugar de origen de su compañera, una de las cantantes e influencers más populares del país.

Aclamado a su llegada a la capital

El presentador de Antena 3 comentaba que todos los que han pasado por el país vuelven enamorados del lugar, a lo que Montes confirmaba: "Es otro nivel, te lo juro. La gente es muy cariñosa. Cuando me bajé en el aeropuerto, había chavales que me traían agua con azúcar, leche... me decían: "Esto lo ha preparado mi madre para ti"".

"Yo flipaba", confesaba el cantante. Les dije: "Es que esto no me lo hacen ni en mi país. Me queréis más aquí que allí… Había fans que cantaban todas las canciones, me abrazaban... Bueno, bueno, un cariño tremendo. Y, los tacos, qué te voy a contar. Riquísimos", ha expresaba el artista madrileño.

Pero no todo fue bueno para ex novio de Isa Pantoja al otro lado del charco. Un altercado con el marido de su compañera de escena le dejó impactado por la reacción desmesurada que tuvo éste.

"Se enfadó conmigo el marido de Kim", explicaba Montes: "Se enfadó porque nos hicieron un par de fotillos a Kim y a mí por Miami. Se empezó a especular. Yo soy un santo, ya lo sabes. Por lo visto, se enfadó porque dijeron que había rollete".

Una reacción inesperada

"Ya sabes, no dije nada. No hablo de mi vida privada, pero es cierto que al chaval le sentó mal verme con ella. Cuando salí de la discoteca me siguieron en un coche unos chavales. Me bajé para comer y me empezaron a decir: ¡Qué pasa contigo’. !Hubo un pequeño lío. "¿Tienes problemas con mi patrón?", explicaba, "Pues si su patrón tenía algún problema conmigo, lo podíamos solucionar cuando él quisiera" afirmaba el ex concursante de Supervivientes.

"Yo no soy de pelearme, pero, si me buscan, me encuentran", aclaraba el reciente nominado a los Latin Grammy, echándole humor al tema y aclarando que al final todo fue un malentendido sin mayor importancia: "Dije: "Si queréis que lo solucionemos bien, cuando él quiera armamos una velada de estas que están ahora de moda".

A lo que Pablo Motos corroboraba: "Sí, ahora las veladas son lo más elegante y lo más cool del mundo", aficionado desde hace años al deporte y contrincante en numerosas ocasiones de su amigo en el ring.