TVE toma medidas urgentes ante el sonoro batacazo del estreno de Bake Off

El primer programa del show cooking de La 1 que enfrenta a famosos de todos los ámbitos para demostrar su talento en los fogones no comenzó el jueves como auguraban los resultados en redes, y apenas logró alcanzar un 9,8% de share en pantalla.

Aunque se desconocen los motivos que le han llevado a despegar sin fuerza, se cree que el horario escogido por la cadena pública, arrancando a las 22:50 horas para extenderse hasta pasada la una de la madrugada, no ha ayudado mucho. Tampoco que le preceda un formato de escasa aceptación como es el programa que presenta Mercedes Milá, que no ha superado un promedio de 6,6% en los cinco programas que lleva emitidos.

A esto se suma que el prime time daba la bienvenida a otro estreno, el de la segunda edición de GH Dúo en Telecinco, el reality show en el que convive la polémica y el morbo de conocidas parejas de la televisión, que marcó un 12,7% de cuota de pantalla, datos que fueron suficientes para imponerse con rotundidad a la oferta de la cadena pública.

Se confirma que twitter no representa a España, los TT de apoyo al homenaje de Maria Teresa, Cuentos Chinos, Bake off... piensas que tendrán una audiencia brutal pero no llegan ni al 10%. En cambio se ataca a Pablo Motos o al hormiguero pero es el programa mas visto 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/4zr55Y5gxN