Dani Rovira confiesa de forma inesperada en TVE un hecho que cambió su vida

El actor asistía este jueves al programa de Mercedes Milá para hablar sobre cómo se sintió ante acontecimientos inesperados que le obligaron a cambiar radicalmente su actitud.

Este jueves volvió a emitirse el programa No sé de que me hablas de La 1 de TVE, conducido por Mercedes Milá e Inés Hernand, donde se abordó el tema de "estar bien", y para ello contaron con dos invitados, el actor Dani Rovira y la periodista Nerea Pérez de las Heras.

Milá, que reivindica constantemente el tema de la salud mental en sus redes sociales, abordaba el asunto con un poderoso mensaje en la quinta entrega de su programa: "Aprender de los malos momentos para ser más felices".

El humor lo puede todo

Bajo esta premisa, Dani Rovira, primer invitado de la noche, contaba cómo el humor le ayudó a superar uno de los momentos más complicados de su vida, cuando le diagnosticado un Linfoma de Hodgkin en 2020, unos días después de decretarse el estado de alarma por Covid, y confesaba ante la periodista el momento exacto en el que cambió su percepción vital.



"Yo estaba haciendo un podcast con Arturo González-Campos, Mi año favorito y la historia es que en el podcast yo solté un chiste macabro sobre mi enfermedad, sobre mí mismo y mi propia muerte", explicaba Rovira, recordando la cara de sorpresa de la invitada al podcast, Michelle Jenner, y la carcajada de su compañero González-Campos: "Siempre hacemos chistes sobre Arturo, que es muy mayor y se va a morir antes que yo. Entonces como que… tenéis que ver este podcast porque nunca se sabe Arturo cuando va a caer y, de repente, yo dije: cuidao, cuidao que la terna se ha abierto. Como diciendo que ahora estoy yo también en la ruleta”.

Me ha encantado “No sé de qué me hablas”, las dos generaciones tan distintas de las presentadoras, que se complementan a la perfección.

Y este episodio en concreto con Nerea Pérez y Dani Rovira de invitados.

En ⁦@rtveplay⁩ ya, que creo fue ayer jueves. pic.twitter.com/g5Yrh9t0Yf — Carmen Ventura 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@morgue75) January 12, 2024

El protagonista de 8 apellidos vascos reconocía que esa liberación le permitió hacer entender a sus amigos que podían hacer chistes desde ya sobre el tema y que, de hecho, hasta los necesitaba: "Realmente ese hecho fue… creo que consciente o inconscientemente lo hice para decir: he soltado el primer chiste sobre mi desgracia actual, es una ventana que se abre y que entra aire", un mensaje con el señalaba la importancia que tiene la capacidad de reírnos de las desgracias, aunque a algunos les parezca fuera de lugar.

"Al final el humor es una catarsis, el humor es algo que te sirve para combatir el miedo. O sea el que yo suelte un chiste sobre algo que me afecta no quiere decir que no me afecte. Igual es que ese chiste lo suelto porque estoy muerto de miedo y ese chiste a mí me ayuda a quitarle… es como si me quemo bajo el sol, pues como echarte aloe vera", sentenciaba el actor, quitándole hierro al hecho que cambió su visión de la enfermedad.