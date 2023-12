El momento “tierra trágame” del que María Pombo más se arrepiente en su vida

En ‘Pombo’, el reality que acaba de estrenar para Amazon Prime Video, la influencer recuerda con amargura su visita al programa “La Resistencia” y las críticas que recibió después.

María Pombo es una destacada influencer y empresaria del panorama juvenil. Ahora está de enhorabuena porque acaba de estrenar un documental en el que participa toda su familia, que se estrenó el pasado jueves, 30 de noviembre de 2023, en Amazon Prime Video.

En esta pieza, la empresaria hace público cómo es el día a día en su vida profesional y personal y narra las experiencias del pasado que marcaron a sus seres queridos, para que el gran público se acerque a su mundo.

Un hecho inesperado

La noticia ha saltado estos días por lo ocurrido en una parte del documental "Pombo", donde la protagonista no se corta al hablar de un programa "que no se puede mencionar". Por las pistas que da , llevó tortilla de patatas a los asistentes, sonó el himno de España a su llegada..., lo que no deja lugar a dudas de que se trata de La Resistencia.

Desde su participación en el programa de David Broncano, Pombo tiene pánico a las entrevistas provocándole mucha ansiedad, pero todo tiene una explicación. Por aquel entonces ocurrió algo que "no se puede ni mencionar", explica en pantalla. Cabe recordar que en La Resistencia, la influencer desveló sin querer que estaba embarazada de su segundo hijo cuando la producción del espacio pinchó su teléfono en pantalla y todos los asistentes vieron en directo las imágenes del test de embarazo.

La joven recuerda aquella visita al programa de en Movistar + sin muy buen recuerdo. Pombo fue duramente criticada los días posteriores a su aparición en la pantalla y, en el documental explica cómo vivió el momento en primera persona: "Me metí en una cueva, estuve muchos meses sin conectar con mi público en Instagram. Es la única experiencia profesional de mi carrera de la que me arrepiento", explica sin pelos en la lengua.

Tras su aparición en La Resistencia, María recuerda con angustia que sus padres ni la felicitaron, algo que hacen muy a menudo cada vez que aparece en programas similares. Al final, su recuerdo es muy contundente: "Me daba vergüenza lo que había hecho. Me doy vergüenza porque no soy yo", sentencia la pequeña de los Pombo en el documental.

La mala experiencia le obligó a buscar ayuda con una experta en comunicación para afrontar futuras entrevistas y meses más tarde volvía a Movistar+ para sentarse con Dani Martínez en Martínez y hermanos’. Minutos antes de participar en el programa, la esposa de Pablo Castellano volvió a cargar contra La Resistencia, dejando entrever que allí no había estado cómoda. "Espero divertirme aquí, no como en otros lugares...", manifestaba en sus redes sociales.