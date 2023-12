La involuntaria decisión que Joaquín Prat lamenta profundamente haber tomado

El presentador de “Vamos a ver” reconoce en una entrevista concedida en el SICAB el motivo por el que habría vulnerado una promesa muy especial que ya nunca podrá cumplir.

Hace unas horas tenía lugar en Andalucía una de las celebraciones más esperadas del calendario hípico internacional, los Premios de SICAB 2023. Como buen aficionado a la competición y amante de los caballos, Joaquín Prat acudía junto a su pareja, Alexia Pla y parte de su familia al evento organizado en Sevilla.

Un año más, y ya son 33, pero la ocasión era más especial que las anteriores, pues el presentador ha sido premiado por su labor comunicativa, en una de las contadas ocasiones en las que ha disfrutado públicamente junto a la empresaria, donde se ha visto el buen momento que vive la pareja.

A su llegada al recinto, el presentador de Vamos a ver atendía a los medios de comunicación y agradecía el reconocimiento: "Estoy feliz, para mi siempre es un reconocimiento al trabajo en equipo, esto de los premios a una persona, en mi caso a mi, me da mucho pudor. Creo que es el reconocimiento al trabajo duro y constante, del día a día de un equipo", reconocía el hijo del fallecido comunicador con orgullo.

Admiración por Velasco

Ha sido en respuesta a la pregunta de un periodista, que le mencionaba el fallecimiento de Concha Velasco, donde el presentador reconocía apesadumbrado: "Mira, lo único que lamento es que su hijo Manuel me dijo "Oye vente un fin de semana y tomas un café, que ella siempre te ve y habla con la tele… y hace dos semanas estuve a punto de ir y al final. surgió un tema familiar y no pude y no sabes cómo lamento no haber podido estar una última vez con Concha, que es un mito de la cultura en este país… no todos los días se nos va una figura de la talla de Concha Velasco…”, reconocía el que ha sido durante años la mano derecha de Ana Rosa Quintana.

Alejandra Prat y Alexia Pla, muy unidas mientras acompañan en Sevilla a Joaquín Prat https://t.co/TwOjP7zjJa pic.twitter.com/om7VHQZGaC — DominaTusCelos (DtC) (@DominaTusCelos) December 2, 2023

Ante el comentario de otra periodista sobre la oportunidad perdida, el presentador salía al paso: "…a ver, es lo que te he dicho, se planteó esa posibilidad, a mi me hizo muchísima ilusión que me llamase Manuel, que me mandara un WhatsApp y no pudo ser... y hoy cuando venía en el AVE y he visto la alerta en El País que decía que había fallecido Concha... pues mira, allá donde esté que descanse en paz, que, desde luego, ese descanso se lo ha ganado”, aclaraba Prat.

El presentador eludía hacer declaraciones sobre su hijo, pero declaraba orgulloso la cohesión que tiene la familia y la excelente relación que mantiene con su hermana, Alejandra Prat, actual colaboradora del espacio Y ahora, Sonsoles, y con su cuñado, con los que disfrutará este año de la Nochebuena en su casa de Barcelona.