Rocío Carrasco, condenada frente a Kiko Matamoros y la productora Cuarzo

La Justicia pilló con el carrito del helado a la esposa de Fidel Albiac porque una cosa es el derecho al honor y a la intimidad y otra bien distinta los objetivos crematísticos. Cazada.



Tal como adelantamos este jueves en ESdiario, la hija de La Más Grande solicitaba a Kiko Matamoros, Cuarzo Producciones y Conecta5 Telecinco la cantidad de 90.000 euros a cada una de las partes por considerar que se vulneraban los derechos fundamentales al Honor e Intimidad Personal y Familiar. Rocío Carrasco también reclamaba el daño moral por las informaciones vertidas en 2019 en varios programas de televisión.

Aquellos días se contaba que Rocío Carrasco o “buena madre” no había asistido a las citas que tenía con su hijo menor en la consulta del neurólogo. La esposa de Fidel Albiac decide acudir a la Justicia. Y el poder judicial la ha “abofeteado” en cuanto a su petición y reclamación. Una vez más.

El Tribunal Supremo desestima tanto el recurso extraordinario por infracción procesal como el recurso de casación interpuesto por la demanda en contra de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en recurso de apelación. Y condena a la recurrente a las costas generadas en las dos instancias anteriores, primera y segunda, y con la consiguiente perdida del depósito constituido para recurrir.

La Justicia vuelve a negar a Rocío Carrasco la razón

La traducción de todo esto es que la Justicia no ha considerado en nada la petición de la hija de Rocío Jurado. La condena en costas significa que la parte en la que no recaen estas costas lleva toda la razón judicial.

Cerca de 40.000 euros serán las costas que deberá abonar Carrasco por el pleito perdido contra Kiko Matamoros. La sentencia de Primera Instancia y ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid y ahora por el Tribunal Supremo es clara y concisa. La mujer de fucsia demandó a Cuarzo, productora del programa Viva la Vida.

En este espacio televisivo de los fines de semana en Telecinco y presentado por Emma García, fue donde Kiko Matamoros comentó lo del neurólogo. No fue la primera vez. Fue la segunda. Anteriormente ya lo había aseverado en el programa Sálvame. Una productora a la que Carrasco no demandó porque era su “gallina de los huevos de oro”. En esta productora realizó Rocío, Contar la Verdad para Seguir Viva. Una docuserie o cuento chino.

La sentencia es clarificadora. Carrasco no pretendía defender su honor en tanto en cuanto no demandó a quien comenzó con la historia. La productora La Fábrica de la Tele sería su nueva casa laboral y muy bien pagada.

Rocío Carrasco demandó a Kiko Matamoros pero no a La Fábrica de la Tele

La Fábrica de la Tele también la primera productora que cuenta a través de uno de sus colaboradores, Kiko Matamoros, la información de la cita del neurólogo y, sin embargo, no fue demandada. Allí trabajaba su amigo David Valldeperas y el resto de los que se convertirían en sus nuevos jefes y compañeros.

La Justicia la ha pillado. Y con las manos en el negocio. Una cosa es el Honor y la Intimidad Personal y Familiar y otra muy distinta es el negocio crematístico. A Rocío Carrasco no la cree la justicia. No es cuestión de machismo. Es de verdad judicial. Digan lo que digan, y no Raphael, sino doña Carlota Corredera y sus “amigues”. Un nuevo triunfo del despacho Iuris Tantum como director técnico de Kiko Matamoros. Muchas horas de minutado para encontrar las pruebas para la consiguiente condena en costas a Doña Rocío Carrasco.