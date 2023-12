El posado de peor gusto de Bigote Arrocet amenaza la Navidad de Las Campos

Desde que murió María Teresa no hay día que el que fuera su última pareja sentimental no se descuelgue con algún disgusto para los familiares de la presentadora. Se avecina tormenta.

Por más que la familia de María Teresa Campos intenta no darle cancha, desde que murió la presentadora el que fuera su última pareja sentimental, Edmundo Arrocet no deja de aparecer en sus vidas de una manera o de otra.

Este viernes, sin ir más lejos, al hilo de las informaciones generadas por la subasta de los muebles de María Teresa, el programa Así es la Vida daba una información en directo que podría amargar a Las Campos.

¿Un posado de Edmundo Arrocet con los muebles de María Teresa Campos?

Y es que, según Antonio Montero, Bigote Arrocet acudió el día en que se inició la subasta: "Estuvo viendo todo lo que se vendía, interesándose por los precios y no descartemos que el posado de Navidad lo haga con los muebles de tu madre", le decía a Carmen Borrego.

Evidentemente molesta y enfadada, Alejandra Rubio reaccionaba con una pregunta: "¿Se puede comprar una vida? Que tenga que ir a la subasta, me parece innecesario completamente". Y es que la colaboradora cree que lo único que quiere el humorista es "llamar la atención" y se quejaba: "¡Qué pereza, de verdad!".

Por su parte, Carmen Borrego optaba por la ironía: "A mí lo único que me interesaría es que a él lo hubieran subastado. Le pondría 0.01 euros. Quien quiera que lo pague al precio que quiera no hay ningún problema".

Por lo demás, las informaciones en torno a la subasta de los muebles de María Teresa Campos sigue generando mucho debate y muchos titulares. Se dicen cosas como que Terelu Campos y Carmen Borrego habrían ganado 5.000 euros, o que el catálogo es más amplio de lo que se ha dicho hasta ahora y que se habrían vendido 13 lotes por 8.000 euros.

La ambigüedad y el secretismo rodea la subasta de muebles de María Teresa Campos

A pesar de los dimes y diretes, Borrego no quiso aclarar demasiado el asunto y se limitó a señalar que "sé que se ha celebrado la subasta está abierta, se sigue pujado online y hasta diez o quince días no vamos a tener noticia de nada".

Tampoco le importa demasiado que se hable de una subasta "de saldo" porque su objetivo no era ganar dinero, sino que desmontaron la casa de su madre, no podían colocar los muebles en sus viviendas y guardarlos no era una opción: "Es absurdo guardar cosas que no vamos a poner porque se estropean y tienes que pagar un guardamuebles".