Anne Igartiburu abandona de nuevo su programa una semana después del estreno

La presentadora vuelve a ausentarse de “D corazón” sin previo aviso, dejando a su compañero Jordi González en el brete de tener que dar explicaciones para calmar los ánimos.

Hace una semana que Anne Igartiburu emprendía una nueva etapa al frente de un programa que la veía nacer hace 27 años, afrontando un nuevo formato al más estilo del que solía hacer diariamente en TVE, pero en esta ocasión centrado en la sobremesa de los fines de semana.

Un reto en el que se embarcaba junto al periodista Jordi González, que se veía obligado a explicar este sábado el motivo por el que su compañera no estaba a su lado, al despertar la curiosidad de todos en plató.

No es la primera vez

De hecho, el pasado domingo ya sucedía lo mismo y la periodista vasca no aparecía en el programa, aunque no se comunicó nada sobre los motivos de su ausencia, lo que encendía las alarmas al repetirse de nuevo la situación este sábado, pisando únicamente el plató el ex presentador de Telecinco, esperando que en algún momento hiciese lo propio su compañera.

Anne Igartiburu vuelve a ausentarse de ‘D corazón’ sin previo aviso: el motivo de sus faltas https://t.co/QeCe85GeD2 — elnortepuro (@elnortepuroo) January 27, 2024

Y es que, la cadena pública está apostando fuerte por la creación de diferentes formatos para competir con las dos grandes cadenas rivales, como son Antena 3 y Telecinco, lo que le ha llevado a reconducir su estrategia y renovar el legendario programa de corazón para afianzarlo los fines de semana y competir así con Socialité, dándole un toque de frescura con la presencia en directo de colaboradores de diferentes ámbitos.

Un formato renovado en el que Igartiburu se veía obligada a compartir protagonismo junto al periodista catalán Jordi González, con el que nunca había trabajado antes. Un binomio que ha dado mucho que hablar sobre la reacción de la presentadora de TVE, que reina en diferentes formatos de la cadena pública desde hace casi tres décadas.

#DCorazón hoy se echa en falta la elegancia de Anne Igartiburu. Jordi González es un hortera de la bolera de Telecinco y esas maneras son muy difíciles de corregir después de tantos años en la televisión amiga — Antonio Briceño (@Bricenanto) January 27, 2024

La respuesta llegaba cuando González comentaba un vídeo sobre Alba Carrillo mientras se encontraba en Fitur y explicaba los motivos que han llevado a su compañera a ausentarse. “Alba estará aquí ocupando uno de los sillones de los colaboradores. Y Anne Igartiburu también, que hoy está grabando lo del baile, a ver cuándo acaba y vemos lo del baile. Hoy no ha venido, pero mañana estará aquí, con nosotros y con vuestro espíritu”, aclaraba sobre las razones que obligaban a la periodista a participar en la grabación de otro programa que se emitirá en breve en La 1.

Una ausencia que no gusta a los telespectadores, como dejan claro los mensajes que aparecen en redes, cuestionando la presencia de González en el programa y poniendo en valor la elegancia y profesionalidad de la vasca como referente del programa.